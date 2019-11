Předseda ODS Petr Fiala ocenil, že na sobotní demonstraci na pražské Letné zazněly výzvy k zapojení občanské společnosti do politiky a stran. Ještě před nedávnem podle něj občanské protesty často byly ve znamení nadávání na politiku a politiky. Fiala to řekl na dnešní mezinárodní konferenci Od ostnatého drátu k Schengenu v Poslanecké sněmovně.

Petr Fiala na Národní třídě. | Foto: ČTK

Občanská angažovanost a potlačení lhostejnosti jsou podle Fialy předpoklady k udržení svobody a demokracie. Uvedl, že původně neměl v plánu být v politice a že z poměrně silné pozice v profesním životě do ní vstoupil poměrně nedávno. "V této souvislosti musím ocenit posun, který jsem slyšel teď z velké demonstrace na Letné. Ještě před nedávnem byly občanské protesty často ve znamení nadávání na politiku a politiky, dnes slyším výzvu k zapojení se do politiky, do polických stran. Z toho mám dobrý pocit," řekl Fiala.