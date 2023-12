Přichází rok naděje. Ve vánočním projevu k občanům to v úterý večer řekl premiér Petr Fiala. Letošní rok byl podle něj těžký, to nejhorší ale máme za sebou. Občanům poděkoval, že vše zvládli.

Vánoce jsou podle premiéra Petra Fialy doba spojená s pokojem a nadějí, protože se setkáváme s blízkými, prožíváme radost a snažíme se zapomenout na starosti. „Letos to ale bylo jiné,“ konstatoval.

Všechny nás totiž krátce před Štědrým dnem, ve čtvrtek 21. prosince, zasáhla brutální střelba na pražské filozofické fakultě a byli jsme v myšlenkách s těmi, kteří zemřeli, byli zraněni, jejich blízkými či dalšími, jichž se tragédie dotkla.

Fiala uvedl, že se modlíme za mrtvé i uzdravení zraněných. „Pro mnohé to jsou nejsmutnější Vánoce,“ prohlásil. Rád by přesto zvedl vděčnost a naději.

Premiér řekl, že chce poděkovat veřejnosti za zvládnutí letošního i předchozích roků. Nejprve lidi totiž zasáhla nemoc covid-19 a úsilí ji porazit, následoval ruský vpád na Ukrajinu, přišla energetická krize, inflace a poté zmíněná střelba na fakultě, s čímž jsme doposud neměli zkušenost.

Vláda se podle jejího předsedy snažila zajistit dostatek energetických zdrojů či zastavit zadlužování. Jak Fiala podotkl, on i ministři si uvědomují, že občanům vzala inflace peníze z výdělků a úspor, museli šetřit na energiích. „Žijeme ve světě, který nám bere staré jistoty,“ zdůraznil.

Občanům poděkoval, že se s tím vším dokázali vyrovnat. A že jsme krizi společně zvládli.

Rok naděje

Dnes tak Fiala podle vlastních slov může mluvit o naději. O tom, že příští rok už bude mnohem lepší, protože „nejhorší máme za sebou“. Dobrou zprávou je podle něj pokles inflace, která se příští rok dostane na úroveň před třemi lety, přičemž začnou znovu růst mzdy. „Podařilo se nám dostat pod kontrolu zadlužování,“ uvedl. Příští rok tak nazval rokem naděje.

V projevu též zmínil, že příští rok by měl klesnout deficit pod tři procenta HDP. „Česká republika začne mít po mnoha letech zdravé veřejné finance,“ shrnul.

Dobrou zprávou je podle něj i to, že v roce 2024 budeme rekordně investovat. Nikdy, jak sdělil, se nedokončovalo tolik silnic a dálnic, vláda investuje do bezpečnosti či do energetiky, aby bylo dost jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů.

Pozitivně projevovat by se podle něj měly i změny ve školství, aby se mladí lidé dostávali ke kvalitnímu vzdělávání. Fiala hovořil i o dostupné zdravotní péči či o tom, že vláda dokončí důchodovou reformu a dá tak perspektivu mladým lidem, aby žili v prosperující společnosti s vysokou kvalitou života.