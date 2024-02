Premiér Petr Fiala se ve čtvrtek odpoledne sejde se zástupci českých zemědělců, kteří se chtějí připojit k evropskému farmářskému protestu příští čtvrtek.

Ví premiér, co vás trápí? Deník.cz nabízí živé debaty s Petrem Fialou. | Foto: Deník

Vadí jim ekologické požadavky Evropské komise, které podle nich zvyšují náklady jejich hospodaření. Jde hlavně o příkaz nechávat část půdy ladem, aby se nezvyšovala uhlíková stopa. Snížit se má i objem používaných pesticidů. V obou případech je ale Brusel ochoten k ústupkům, navíc povinný úhor se měl týkat pouhých čtyř procent obdělávané půdy. Východoevropští zemědělci také požadují zákaz bezcelního dovozu ukrajinských obilovin. Skutečností ovšem je, že po obnovení černomořského koridoru většina ukrajinské produkce už proudí především do zemí třetího světa.

Předseda vlády, stejně jako ministr zemědělství Marek Výborný, souhlasí s další stížností, a to s přílišnou byrokracií související s evropskými dotacemi. Oba naopak odmítají blokaci pražské magistrály, k níž má dojít příští pondělí. K této nátlakové akci se ovšem nehlásí žádná česká agrární organizace.

Hlavní město čekají v pondělí 19. února velké problémy v dopravě. Do Prahy zamíří kolony traktorů:

Protesty zemědělců s traktory zcela zablokují Prahu. Nastane dopravní kolaps

Deník se bude v debatě s premiérem zajímat i o to, jaká je podle něj role zemědělského sektoru v současné struktuře ekonomiky. Jde skutečně o posílení potravinové soběstačnosti, náklady zemědělských producentů nebo o podporu venkova? Je třeba zdůraznit, že zisk zemědělského sektoru loni činil 8,7 miliardy korun, což je o 60 procent méně než v roce 2022. Má tedy smysl vázat pracovní sílu v tomto odvětví?

Měly by platit výpovědi bez dohody, ale s vyšším odstupným?Zdroj: DeníkS touto tematikou souvisíi anketní otázka Deníku, která se tentokrát týkala rozhýbání pracovního trhu. Národní ekonomická rada vlády totiž navrhla jeho zpružnění, a to i pomocí tzv. flexicurity, tedy výpovědí bez udání důvodu s vyšším odškodným. Podobný typ vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců je běžný třeba v Dánsku, kde je ale vázán na všestrannou péči o lidi hledající práci. Je v této záležitosti v pětikoalici shoda, nebo to do konce volebního období nebude řešit? A jak bude vypadat sloučení čtyř sociálních dávek v jedinou? Bude podmínkou jejich výplaty plnění školní docházky dětí příjemců?

Sledujte debatu s premiérem Petrem Fialou dnes v 11.00. Na Deník.cz