ANO nabídlo spolupráci ODS. O vládě jednat nebudeme, zopakoval Fiala

Lídr občanských demokratů Petr Fiala dnes na tiskové konferenci zopakoval, že o budoucí vládě nebude jednat s hnutím ANO. Podle Fialy nepřichází v úvahu ani podpora menšinové vlády ANO. Reagoval tak na nabídku šéfa ANO Andreje Babiše, který se chtěl se zástupci ODS sejít dnes večer a nabídnout jim spolupráci.

"Platí stanovisko Občanské demokratické strany, že s hnutím ANO nebudeme vést jednání o vládě," prohlásil. "Budeme se bavit o uspořádání Poslanecké sněmovny," řekl Fiala. Zopakoval tak své předchozí postoje.

"Spolu s ODS máme 103 poslanců, máme podobný program. Zásadní rozdíl je v EET. Ano, my určitě tu nabídku chceme dát ODS," uvedl dnes Babiš.

Jaroslav Faltýnek (ANO) podotkl, že zástupci jeho tábora si podrobně prostudovali volební program ODS. "Nacházíme tam poměrně hodně styčných bodů," uvedl. Ohledně elektronické evidence tržeb zdůraznil, že ANO navrhuje některé úlevy pro živnostníky.

O vládě by ale mělo být zejména až druhé kolo debat ANO s dalšími stranami, nyní jednají hlavně o ustavení Sněmovny. Podle Faltýnka se zdá, že dohoda ohledně struktury dolní komory dosažena bude.

ODS si v dnes zvolila šéfa poslaneckého klubu. Stane se jím opět Zbyněk Stanjura, v minulosti byl i ministrem dopravy. První místopředsedkyní je pražská poslankyně Jana Černochová.

Ve vedení bude i Marek Benda, staronoví poslanci Ivan Adamec a Jan Skopeček i Jan Bauer, který byl poslancem do roku 2013. ODS bude chtít místo ve vedení Sněmovny.

ODS má po nynějších volbách 25 poslanců, v předchozím volebním období získala 16 křesel. V roce 2006 získala dokonce 81 mandátů

Stanjura řekl, že ODS chce místo ve vedení Sněmovny, ale nejprve se svými představami seznámí ostatní poslanecké kluby. Klub ODS podle něj ještě není tak daleko, aby stanovil, o jaké výbory bude mít zájem.

"Já myslím, že tady chybí jediné. Pořád se bavíme o uspořádání Poslanecké sněmovny, ale pro to uspořádání je klíčová vládní koalice," uvedl. Klíčové podle něj bude rozhodnutí vládní většiny, pokud vznikne. "My seznámíme ostatní politické strany s tím, jak si představujeme uspořádání vedení Poslanecké sněmovny a zbytek bude na vyjednávání a je to zejména na vítězi voleb," dodal.