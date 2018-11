Fiala: Sdružení ODS, která nevystoupí z koalice s komunisty, zrušíme

Místnímu sdružení občanských demokratů v Rychnově nad Kněžnou, které po volbách uzavřelo koalici s komunisty, hrozí zrušení. Stranické usnesení z roku 2006 totiž spolupráci s komunisty zakazuje. Podobná situace je i v Hranicích.

Podle předsedy ODS Petra Fialy mají nyní možnost odejít z té koalice, nebo strana bude postupovat v souladu se stanovami, to znamená, že dojde k zrušení místních sdružení. Fiala to řekl v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize.

"My považujeme komunismus za nebezpečnou ideologii, s komunistickou stranou jsme se rozhodli, že nebudeme dělat koalice a prostě je neděláme, a tak to je," řekl předseda ODS. Připustil ale, že všichni kolegové nemuseli docenit politický význam tohoto zákazu. "Kolegové buďto mají možnost odejít z té koalice, nebo budeme postupovat v souladu s našimi stanovami, to znamená, že dojde k zrušení místních sdružení," řekl Fiala.

Podle něj je případ Rychnova nad Kněžnou a Hranic marginální. "V 800 obcích, kde jsme zastoupeni, se chováme naprosto v souladu s naším politickým programem," uvedl.

Koalice s SPD? Otázka vkusu

V Rychnově nad Kněžnou vyhrálo volby uskupení Nezávislí za Rychnov a na koalici se dohodlo s ODS, Nestraníky a KSČM. V Hranicích se domluvilo na povolební spolupráci sedm z devíti stran a hnutí, které se dostaly do zastupitelstva. Jde o ANO, sdružení Naše krásné Hranice, Hranice pro život, Hranice 2000, komunisty, ODS s podporou Svobodných a SPD.

Do debat se dostaly i koalice občanských demokratů s hnutím SPD Tomia Okamury. Vedle Hranic má fungovat spolupráce ODS s SPD i v Kladně. "S SPD je to otázka politického vkusu, koalice s SPD neděláme, i když to nemáme zakázáno stranickým usnesením," uzavřel Fiala.