Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti,“ řekl premiér v Brně v den stávky ve školství a dalších odborářských protestů. Vláda voličům slíbila, že dá dohromady veřejné finance, a schválený ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou tak podle premiéra nezbytné kroky. Fiala kritizoval odbory, vláda s nimi podle premiéra dlouhodobě jedná, sociální dialog by mohl fungovat dobře. Zájem domluvit se by ale musely mít obě strany, uvedl na adresu odborů.

„Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, ne za této atmosféry, to žádné jednání nemá smysl. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala.

Za stávkou ve školství a dalšími protesty vidí snahu odborářských předáků zviditelnit se. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ prohlásil ministerský předseda, podle kterého odbory nejspíš berou ochotu k jednání jako výraz slabosti vlády.

Kolem stávky ve školství podle premiéra kolují nepravdivé informace, které ovlivňují protestující. Nebudou se masivně rušit nepedagogická místa ani rozdělené třídy, uvedl Fiala. Vláda i v rozpočtově složitých dobách přidává do školství peníze, zůstává pro ni prioritou a usiluje o zvýšení atraktivity učitelského povolání, dodal.

Vláda možná dělá chyby, jako každá vláda na světě, ale plní sliby, se kterými získala důvěru voličů, uvedl Fiala a zdůraznil hlavně snahu dát dohromady veřejné finance a zpomalit zadlužování. „Některé věci nevyvolávají potlesk, ale jsou nutné,“ řekl ke schválenému ozdravnému balíčku.