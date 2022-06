Na summitu budou lídři států jednat o pokračování finanční a vojenské pomoci Ukrajině, což je podle Fialy jedinou možností, jak zastavit ruský postup. Tlak na Rusko musí pokračovat všemi prostředky včetně sankcí, doplnil premiér. „Podporujeme silnou, dlouhodobou vojenskou přítomnost na východním křídle NATO, tedy například v Pobaltí," poznamenal také Fiala. Na summitu chce také ujistit partnery, že Česko plánuje dosáhnout obranného rozpočtu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu.

Bílý dům nevěří, že Ukrajina získá ztracená území zpět, píše CNN

Za klíčovou považuje spolupráci mezi Evropskou unií a NATO. Očekává, že by během nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU mohlo být přijato třetí společné prohlášení obou organizací. To mělo být podepsáno již loni, unijní státy však nebyly jednotné v hodnocení významu vojenské spolupráce v rámci NATO. Zatím poslední společné prohlášení EU a NATO se datuje do roku 2018.

Fiala se podle úřadu vlády zúčastní tří aliančních jednání, která se budou mimo jiné dotýkat podpory Ukrajiny v boji proti ruské agresi, obrany východního křídla NATO, ochrany mezinárodního řádu postaveného na pravidlech i boje proti terorismu. Premiér se také na okraj summitu sejde s korejským prezidentem Jun Sok-jolem.