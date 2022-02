"Jsem sice příznivcem standardních procedur, ale my nyní nejsme ve standardní situaci," uvedl Fiala. "Musíme v tuto chvíli dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí," dodal.

Ukrajina už roky usiluje o přijetí do Severoatlantické aliance a do EU, ale dosud nemá ani schválený plán kroků vedoucích k členství NATO, ani postavení kandidátské země Evropské unie.

"Podporuji snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Svým konáním Ukrajina jasně dokázala, že patří do Evropy. Samozřejmě nechci znevažovat standardní procesy přijetí zemí do EU, ale Ukrajina se nyní nachází v komplikované situaci, kterou je potřeba zohlednit," uvedl ve vyjádření pro ČTK šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Ukrajina hájí evropské hodnoty

Ukrajina v přímém přenosu dokazuje, že zastává a hájí evropské hodnoty, uvedl na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "Patří nejen do Evropy, ale také do EU. EU by měla Ukrajině ihned nabídnout zvláštní status, jako má například Norsko," napsal.

"Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury," prohlásil dnes Zelenskyj. Ukrajina je podle něj vděčná partnerům za to, že solidárně stojí po jejím boku. "Ale naším cílem je být spolu se všemi Evropany a hlavně být rovnoprávní," řekl Zelenskyj. Zdůraznil, že je přesvědčen, že to Ukrajinci zasloužili a že vše je možné.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v nedělním rozhovoru s Euronews uvedla, že Ukrajina patří do Evropské unie a blok by si přál, aby se časem stala jeho součástí. O vstupu nových zemí však rozhodují členské státy, které nemusí s názory EK souhlasit. "Skutečně časem, patří k nám. Jsou jedněmi z nás a my je chceme mezi námi," řekla von der Leyenová.