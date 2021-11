Kandidát sněmovní většiny v podobě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty na nového premiéra Fiala se pak se Zemanem znovu spojí. Na tomto jednání prezidentovi předloží seznam kandidátů do nového kabinetu. Lídr občanských demokratů to řekl novinářům v sobotu po virtuální schůzce.

Fiala taktéž podotkl, že s hlavou státu zatím konkrétní jména neprobíral. Zeman se podle něj bude chtít minimálně s některými adepty na budoucí ministry setkat. „Jsem připraven na to, že je potřeba se bavit s panem prezidentem o tom, kdo bude zastávat jednotlivé pozice ve vládě. Zeman má právo se s těmi lidmi setkat a diskutovat o jejich představách," řekl Fiala.

„Prezident republiky a předseda ODS se dohodli na budoucí spolupráci. Oba uvítali nabídku na pravidelné schůzky a pravidelná jednání," napsal na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident republiky ?? Miloš Zeman dnes jednal z ÚVN prostřednictvím videokonference s předsedou ODS Petrem Fialou.



Kroky k ustavení nové vlády by se podle Fialy měly odehrát v řádu týdnů. Na dotaz ČTK, zda by vláda mohla být do Vánoc, Fiala odpověděl, že to předpokládá. „Prezident projevil skutečně přání, aby to proběhlo rychle, aby se to nikde zbytečně nezdržovalo," řekl.

Bude ale záležet také na tom, kdy bude moci prezident opustit Ústřední vojenskou nemocnici. Jmenování vlády se má uskutečnit podle situace buď přímo na Pražském hradě, nebo na zámku v Lánech, dodal Fiala.

Zeman už v pátek řekl v telefonickém rozhovoru rozhlasové stanici Frekvence 1, že s Fialovým jmenováním předsedou nového kabinetu nebude problém. Předseda ODS v sobotu řekl, že jeho zhruba půlhodinový videorozhovor se Zemanem se konal ve smyslu, že prezident předpokládá, že jediným, kdo sestavuje vládu, je právě on.