Filip chce od Babiše vysvětlit postoj k těžbě lithia

Spor uvnitř vlády o způsob, jakým se chce vypořádat s memorandem o těžbě lithia pod Cínovcem, ovlivnil vyjednání hnutí ANO s komunisty ohledně tolerance nově skládané vlády. Podle informací se dnes měly sejít širší vyjednávací týmy obou stran, nakonec ale odpoledne budou jednat pouze jejich předsedové.

Šéf KSČM Vojtěch Filip bude chtít od premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše vysvětlit postoj k případné těžbě lithia. Před dalšími jednáními o toleranci jeho druhému kabinetu prostuduje středeční usnesení k diskutovanému memorandu.

"My se domluvíme nějak s panem předsedou (Babišem) a potom oznámíme výsledek, až já si prostuduju to usnesení vlády," řekl Filip. Jednání by se mělo podle mluvčí KSČM uskutečnit odpoledne ve Sněmovně.

V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce České televize kritizoval Filip dodatek k memorandu, jak o jeho přípravě po čtvrteční schůzce s těžaři informoval ministr průmyslu Tomáš Hüner (za ANO). Uvedl, že žádný dodatek by k dohodě uzavírán neměl být. Postup vlády označil v neděli za neprůhledný. V té souvislosti konstatoval, že pokud s někým o případné spolupráci bude jednat, tak se nedá podvádět.

"Naštvalo mě nejvíc, že jestliže hlasy ANO, KSČM a SPD v zářijové schůzi jsme schválili, že memorandum je právně nulitní, tak nemůžu k právně nulitnímu dokumentu přijmout dodatek," uvedl Filip v neděli.

Dodatek nakonec ve středu vláda neschválila a Babiš Hünera kritizoval za špatnou komunikaci. Na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl s odvoláním na usnesení Sněmovny, že memorandum o těžbě lithia je neplatné. Kabinet podle něj dal za úkol Hünerovi dojednat právní nezávaznost dokumentu. Ministr by měl také zaúkolovat státní podnik Diamo, aby provedl průzkum ložiska. "Jednoznačně platí to, k čemu nás zavázala Sněmovna. Ta jasně řekla, že to memorandum je nulitní a že nás žádá, aby průzkum prováděl státní podnik a aby zisk z případné těžby zůstal v českých rukou," řekl Babiš.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce také společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.