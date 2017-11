Filip mluvil dnes se Zemanem v Lánech o podpoře vlády

Předseda KSČM Vojtěch Filip na dnešním setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech vyjmenoval sedm podmínek, za nichž by komunisté podpořili menšinovou vládu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Tři z nich - zákon o obecném referendu, trvalé zvyšování minimální mzdy a ochrana přírodního bohatství - jsou přitom nepřekročitelné. Během dneška také pokračovala jednání politických stran o vedení sněmovních výborů, zatím ale bez dohody.

Babiš oznámil, že sehnal nestranického kandidáta na ministra průmyslu do své připravované vlády, jméno neřekl. Podporu pro svůj kabinet však stále nemá domluvenou.

Filip po schůzce se Zemanem novinářům řekl, že pro podporu menšinové vlády ANO mají komunisté tři zásadní podmínky - aby vláda prosadila zákon o obecném referendu, zvyšovala minimální mzdu a chránila přírodní bohatství státu, například vodní zdroje či zásoby lithia. Ostatní ze sedmi podmínek jsou podle Filipa předmětem jednání.

Zeman podle něho nenaléhal, aby od některých podmínek komunisté ustoupili. Prezident naopak podle šéfa KSČM přislíbil, že do procesu hledání důvěry vlády příliš vstupovat nebude. "Já na to replikoval, že jak ho znám, tak do toho bude vstupovat," uvedl Filip. Odhadl, že Babiš by se mohl o důvěru Sněmovny ucházet do Vánoc.

Zeman minulý týden jednal s ANO, ODS a Piráty, v pondělí se setkal s představiteli hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), dnes s komunisty. Zbývající čtyři schůzky - s lídry ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN - se uskuteční až příští týden, protože od středy do pátku bude Zeman v Olomouckém kraji.

Politici se také snaží před ustavující schůzí Poslanecké sněmovny, která začne 20. listopadu, domluvit, jak bude vypadat vedení nově zvolené dolní komory a jak jednotlivé strany obsadí sněmovní výbory. ANO chce do funkce předsedy Sněmovny prosadit Radka Vondráčka, kterého zatím podpořilo hnutí SPD Tomia Okamury, komunisté i Piráti. Občanští demokraté navrhnou svého předsedu Petra Fialu. Klub ČSSD dnes nerozhodl, koho podpoří do čela komory. Od Vondráčka chtějí sociální demokraté odpověď na otázku, jak by jako předseda Sněmovny naložil s případným třetím pokusem jmenování nového premiéra.

Vondráček dnes novinářům řekl, že o mandátový a imunitní výbor, který by podle Pirátů měla obsadit opozice, během prvních dvou kol vyjednávání žádná strana neprojevila zájem. ANO je podle něj otevřeno diskusi, ale některá z ostatních osmi stran si o výbor musí říct.

Piráti v pondělí vyzvali sněmovní strany s výjimkou ANO ke společnému jednání, které by se obsazení výboru mělo týkat. Na setkání plánované na středu ovšem nepůjdou komunisté, sociální demokraté ani lidovci, pochyby mají i zástupci SPD. Piráti tvrdí, že opozice by měla imunitní výbor obsadit i kvůli tomu, že poslanci budou hlasovat o vydání Babiše a předsedy sněmovního klubu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Požadavek hnutí SPD na předsedu bezpečnostního a hospodářského výboru dnes podpořili zástupci vítězného ANO. O bezpečnostní výbor projevili zájem i Piráti a ODS, která chce jako druhá nejsilnější strana vést tři až čtyři výbory. Zástupci ANO nabídli občanským demokratům místa v čele branného, ústavně-právního a petičního výboru. ODS trvá na vedení školského výboru jako nejvyšší prioritě. Komunisté zase stojí o petiční výbor.

Na sociální demokraty připadá podle výsledků voleb vedení jednoho výboru. Okamura dnes řekl, že podle jeho informací by dosluhující ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD mohl vést zahraniční výbor. Sociální demokraté rovněž prosazují, aby byly pod kontrolou opozice stálé sněmovní komise pro dohled nad tajnými službami, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, Národním bezpečnostním úřadem a Finančním analytickým úřadem.