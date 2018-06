Filip: Snad bude mít Babiš šťastnější ruku při výběru ministrů

Předseda KSČM Vojtěch Filip doufá v to, že nový premiér Andrej Babiš (ANO) bude mít při výběru ministrů šťastnější ruku a vládu budou moci komunisté "do budoucna" podpořit. Předseda občanských demokratů Petr Fiala dnešní jmenování Babiše předsedou vlády označil za výsměch členům ČSSD, kteří o vstupu do vlády rozhodují v referendu. Babiše dnes na Hradě jmenoval podruhé premiérem prezident Miloš Zeman.

Filip v prohlášení zaslaném ČTK Babišovi pogratuloval. "Doufám, že bude mít šťastnější ruku při výběru ministrů do nové vlády a bude možné ji do budoucna podpořit," poznamenal. Už v březnu Filip řekl, že jeho strana má výhrady ke třem až čtyřem současným ministrům, konkrétní jména tehdy neřekl. Vládu chce Babiš vytvořit společně se sociální demokracií. Menšinový kabinet by ve Sněmovně měli podporovat právě komunisté. O účasti ČSSD ve vládě nyní rozhodují sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu. ČTĚTE TAKÉ: Babiš s ministry o působení v nové vládě nemluvil. Ťok otočil, chce zůstat Na něj odkázal v reakci na jmenování Fiala, když druhé jmenování Babiše označil především za výsměch členům ČSSD. "Je evidentní, že na jejich názoru Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi nezáleží. Buď se v referendu rozhodnou pro vládu s ANO a KSČM, nebo vznikne koalice ANO, SPD a KSČM," uvedl Fiala v prohlášení. Poznamenal, že v každé variantě budou mít vliv na vládnutí komunisté. "Andrej Babiš a Miloš Zeman dali zemi v roce, kdy si připomínáme 100. výročí založení svobodného Československa, polokomunistickou vládu. To je jejich ostuda a jejich odpovědnost," dodal. Za ODS slibuje být vznikající vládě "tvrdou a nekompromisní opozicí". Třeba to napodruhé prezidentovi vyjde, když už nechce jako dřív podpisy poslanců ani nečeká na referendum ČSSD. Nebo budeme mít další měsíce další vládu bez důvěry poslanců? Ale jasně, hlavně že budou ministři makat…https://t.co/iD0F99rfKv — Petr Gazdík (@petrgazdik) 6. června 2018 Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil dnešek za černý den české demokracie. "Prezident právě jmenoval premiérem trestně stíhaného člověka, bývalého člena KSČ a agenta StB. Jeho nová vláda se bude opírat o hlasy komunistů. To je 30 let po revoluci smutný obraz dnešní České republiky," uvedl na twitteru. I on slíbil být "jasnou opozicí dua Zeman - Babiš". ČTĚTE TAKÉ: Druhá šance. Zeman opět jmenoval Babiše premiérem Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík na twitteru podotkl, že "třeba to napodruhé prezidentovi vyjde, když už nechce jako dřív podpisy poslanců ani nečeká na referendum ČSSD". "Nebo budeme mít další měsíce další vládu bez důvěry poslanců? Ale jasně, hlavně že budou ministři makat…," poznamenal. KSČM vládu nepodpoří, jen umožní. O vládu s komunisty usiloval i Kalousek, prohlásil po druhém jmenování premiér Babiš. A já si šeptám: I řekl Bůh: "Budiž ticho!" A bylo ticho. Věděl, že ticho je dobré, a oddělil ticho od děsnejch keců. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 6. června 2018 Pirátská strana v souvislosti se jmenováním Babiše podruhé premiérem zkritizovala jeho dosavadní kabinet. Piráti uvedli, že i když nezískal důvěru Sněmovny, i tak se jeho vláda "vyznačovala dosti hektickou personální politikou". Připomněli všechny personální změny, ke kterým jednotliví ministři dosud sáhli.

Autor: ČTK