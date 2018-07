Komunista Filip chce rezignaci Ťoka. Nelíbí se mu personální změny v drahách

Šéf KSČM Vojtěch Filip bude s největší pravděpodobností žádat, aby ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) skončil ve funkci. Vadí mu personální změny v Českých drahách (ČD), které dnes ministr potvrdil na tiskové konferenci. Vyměnil pět z devíti členů dozorčí rady.

Filip personální změny Ťoka označil za čistku. Podle předsedy komunistů totiž jeho činy ohrožují existenci národního dopravce a dávají výhodu soukromým. Změny povedou k tomu, že si budou muset kraje zařizovat dopravu samy.

Bude proto tlačit na jeho odchod z ministerstva. "Podruhé už bych nerad prohrál,” řekl Filip.

Podle Ťoka ČD nemají podléhat politickým vlivům. „Není to bráno tak, že někdo chce odstranit dnešní vedení,“ řekl na tiskové konferenci Ťok. „Udělal jsem to v době, kdy proto je prostor, naši koaliční partneři by to mohli v minulém volební období totiž zablokovat,“ vysvětlil. Na hospodaření Českých drah (ČD) tak podle Ťoka začnou mnohem více dohlížet zástupci akademické sféry.

Podle @czKSCM rozhodnuti D.Toka vazne ohrozuje existenci narodniho dopravce. V. #Filip bude tlacit na Tokuv konec ve funkci. “Podruhe uz bych nerad prohral,” dodal @CT24zive https://t.co/L4ExY54Llp — Zuzana Cerna (@zuzana_cerna) 13. července 2018

Předsedou dozorčí rady ČD se stane někdejší ministr dopravy a děkan Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos. Ťok od dozorčí rady očekává, že vypíše výběrové řízení na vedení podniku. Podle něj by se tak mohlo stát v horizontu dvou měsíců.

„Tento management fungoval čtyři roky. Na můj vkus neudělali nic jiného, než že říkají, jak to nejde. V jiných zemích se dopravci dohodly se soukromými dopravci na společném jízdném, ČD to u nás ale dlouhodobě blokují. RegioJet i Leo Express říkají, že jsou ochotni se dohodnout. Nový management měl by přinést nové myšlenky, jak by se měl moderní dopravce 21. století chovat,“ pokračoval Ťok.