Hokejem v uplynulých dvou týdnech žila velká část republiky, nedělním finále mezi Českem a Švýcarskem pak takřka každý. V momentě, kdy se Češi po čtrnácti letech stali mistry světa, propukly salvy radosti. Někdo slavil doma, jiný na náměstí, další v restauraci či přímo v O2 aréně, kde se zápas konal. A jak zápas o zlato prožívaly české osobnosti?

MS v hokeji, Praha: finále Česko -Švýcarsko | Foto: Deník/František Bílek

Večer 26. května 2024 se zapsal mezi nemnoho chvil, o nichž si téměř každý bude pamatovat, kde zápas sledoval nebo co prožíval a co pro něj či pro společnost úspěch českých hokejistů znamená. Své zážitky či pocity Deníku svěřily osobnosti z oblasti kultury, zdravotnictví, vědy, školství nebo sportu. Radost z výhry sálala ze všech a někteří výslovně uvedli, že nás spojila a vyloženě jsme ji potřebovali.

Lucie Bílá

Zpěvačka

Je to neuvěřitelný úspěch, radost a obrovský okamžik, kdy celá země držela spolu a fandila našim zlatým hokejistům. My to celé sledovali doma, já v poslední třetině ani nedýchala, na konci křičela a při naší nádherné hymně brečela. Nezapomenutelné chvíle. Děkujeme.

Lucie Bílá na vyhlášení vítězů hudební ankety Český slavík, 12. listopadu 2022, Praha.Zdroj: ČTK

Roman Šmucler

Prezident České stomatologické komory

Byl jsem v O2 aréně. Spoustu lístků na šampionát jsem rozdal, ale tohle jsem si sobecky nechal. Byl to nádherný večer, ale teď už zase musíme pracovat i my ostatní. Mistři jsou hokejisté, my ostatní se musíme také snažit.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný

Renata Schejbalová

Ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7

Hokej jsem sledovala doma. Velmi jsem to prožívala a mám obrovskou radost.

Takhle slaví mistři. Podívejte, co se dělo na ledě. Pastrňák si musel kousnout

Jan Konvalinka

Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky

Už jsme všichni potřebovali nějakou dobrou zprávu. To nadšení a bojovnost našich reprezentantů může být inspirace i pro nás, co se do bruslí už nezašněrujeme.

Jan KonvalinkaZdroj: Deník / Zbyněk Pecák

Kateřina Neumannová

Olympijská vítězka z Turína 2006 v běhu na lyžích, dvojnásobná mistryně světa

Dvakrát jsem byla na základní skupině přímo v hale, ostatní zápasy včetně finále jsem sledovala v televizi. Tam si to nejvíc užívám. Mám ráda studia, když experti všechno rozeberou, vysvětlí a zpomalené vrátí. Celé to byl zážitek. Ale chci říct, kdyby tým nedej Bože vypadl ve čtvrtfinále, i tak bych mu dlouho tleskala. Byli bychom asi sportovně smutní, ale co jsem viděla, kluci makali od první vteřiny až do konce. Nepovažuju se za odborníka, jsem fanoušek, ale takhle by měla vypadat reprezentace v jakémkoli sportu. Oslavy k tomu patří. Myslím, že Nagano, které jsem měla tu čest po boku olympijských vítězů slavit, už nic nepřekoná, ale zlato z domácího šampionátu se mu nejvíc přiblíží.

Kateřina NeumannováZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Matěj Ruppert

Zpěvák skupiny Monkey Business

Finále jsem sledoval doma s manželkou. Jelikož jsem k narozeninám od kamarádů a kapely dostal projektor a plátno, měli jsme opravdu krásný zážitek. Byly to nervy, byli jsme napjatí. Otevřeli jsme si lahvičku vína a strašně se radovali z výsledku. Radost jsem měl tak velkou, že jsem to nevydržel a musel jít ještě na pár pivíček vedle do své oblíbené hospody U Buldoka. Úspěch jsme oslavili, ale už v jednu jsem byl doma.

Fantastické hokejové finále: Pastrňák rozjásal náměstí v ČR. Takhle fandil národ

Je jasné, že vítězství nebylo náhodné, tým soustavně, už od prvního utkání s Finskem, podával po celou dobu mistrovství perfektní a kompaktní výkony. Příjezd borců z NHL to jen podpořil. Moc se mi taky líbí, jak David Pastrňák svým rozhodujícím gólem ve finále zavřel ústa všem škarohlídům, kteří si ho dobírali za to, že ještě nevstřelil gól. Takhle to má vypadat. Uzavřel se jeden krásný sportovní a národní příběh, který si určitě budeme do konce života pamatovat jako Nagano. Líbí se mi též, že na dva týdny, kdy se mistrovství konalo, jakoby ustaly politické šarvátky a boje. Politika se zklidnila a všichni jsme fandili našemu týmu. Napadá mě, že by možná nebylo špatné, kdyby se mistrovství světa hrálo celý rok.

Matěj RuppertZdroj: ČTK

Roman Prymula

Epidemiolog a někdejší ministr zdravotnictví

Hokej jsem sledoval doma. Prožíval jsem to velmi. Po iks letech jsme skutečně hráli tak, jak jsme si to představovali a jak jsme o tom v minulosti snili. Zrealizovalo se to. Takže mám samozřejmě obrovskou radost.

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.Zdroj: ČTK

Ondřej Synek

Nejúspěšnější veslař české historie, trojnásobný olympijský medailista

Fandil jsem, šampionát se mi líbil a hlavně to hokejistům přeju. Předem jsem si nemyslel, že by to mohlo takhle dopadnout. Je to sport a zvlášť čtvrtfinále je velká loterie. Musí se všechno sejít a mít kus štěstí. Po základní skupině jsem se začal přiklánět k tomu, že naši půjdou do finále, a po semifinále, kde přejeli Švédy, jsem už byl přesvědčený, že to dotlačí ke zlatu. Fanoušci si to náramně užili a doufám, že v létě budou stát i za olympioniky.

Ondřej SynekZdroj: Deník/Martin Divíšek

Eva Hrušková

Herečka, první filmová Popelka

S Honzíkem (hercem Janem Přeučilem - pozn. red.) jsme finále sledovali v hotelu v Ostravě. Ve zdejším obvodě Hrabová jsme totiž v pondělí měli představení, tak jsme to spojili. Přijeli jsme už den předem a hokej jsme si samozřejmě nenechali ujít. Z výsledku máme obrovskou radost.

Herečka Eva HruškováZdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová

Petr Jákl

Filmový producent, režisér, kaskadér a bývalý reprezentant v judu

Finále jsem sledoval v Abú Dhabí (město ve Spojených arabských emirátech - pozn. red.), kde jsem byl na investorském summitu. Včera v noci jsem to prožíval tak hlasitě, že si podle mě ostatní hosté v hotelu museli stěžovat, jak to bylo slyšet. Byl jsem tam jediný Čech, s blízkými tu radost prožívám až dnes. Je to skvělé, neskutečná euforie.

Petr JáklZdroj: se svolením Petra Jákla

Martin Fuksa

Mnohonásobný medailista ze šampionátů v kanoistice

Hokej odjakživa sleduju, jako kluk jsem ho hrál. No a titul po čtrnácti letech a doma, to je prostě super. Myslím, že si to kluci musí hodně užívat. Hokej prostě umíme a úspěch umíme oslavit. Je vidět, že je to v Česku sport číslo jedna. Nezažil jsem jinou událost, že by se lidi takhle semkli a fandili. A já jsem jeden z fanoušků.

Martin FuksaZdroj: Profimedia