Tři věci potřebovala princezna Zubejda, aby zahnala nemoc – slunce, vzduch a lásku. K uzdravení českého vzdělávacího systému by také stačily tři docela obyčejné podmínky – důvěra, spolupráce a podpora. Vyplynulo to z vystoupení zástupců finského i českého školství na semináři, který se v úterý konal v Senátu.

Nejsou odlišné kvůli platům učitelů nebo obsahu výuky, ale rozděluje je to, co by se dalo shrnout pod pojem školní klima. Dá se to přiblížit i jinak. Kapitána čerstvých hokejových mistrů světa Marko Antillu si jistě dovedete představit v nejrůznějších pozicích na ledě, ale co třeba v učebně? V ní se přitom klidně může ocitnout. Když totiž Finové na základě mezinárodních testů PISA zjistili, že chlapci na severu země zaostávají v čtenářské gramotnosti, pozvali místní hokejové idoly, aby jim ve školách předčítali.