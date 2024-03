Zaměstnavatelé už zřejmě nebudou muset vytvářet písemné rozvrhy dovolených. Počítá s tím nová podoba zákoníku práce, kterou v minulých dnech projednala vláda. Předkladatelé návrhu tento krok vysvětlují tím, že rozvrhy dovolených představovaly značnou administrativní zátěž. Mezi odboráři ovšem na této povinnosti nepanuje úplná shoda.

Plánování dovolené ve firmách zřejmě v dohledné době skončí. Podle současné podoby musejí firmy vytvářet písemný rozvrh dovolených. Změny v zákoníku práce, který v minulých dnech projednala vláda, s tím však už nepočítají.

V současné době musejí zaměstnavatelé určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené svých zaměstnanců. „V praxi se nicméně naprosto běžně při určování dovolené postupuje odlišně, a to typicky z iniciativy vlastních zaměstnanců, kteří na začátku kalendářního roku nemají mnohdy určitou představu o tom, kdy by měli zájem dovolenou následně čerpat,“ vysvětlilo důvod změny ministerstvo práce a sociálních věcí, které návrh do vlády poslalo.

Sestavování takzvaného plánu dovolených je tak podle resortu pouze formální záležitost, přičemž tato povinnost zbytečně navyšuje administrativní zátěž zaměstnavatele. S tímto argumentem souhlasí například šéfka personální agentury Manpower Jaroslava Rezlerová, která zrušení povinnosti považuje za správný krok. „Je to velmi administrativně náročné. Zvlášť když firmy zaměstnávají brigádníky, lidi na částečný pracovní úvazek a podobně,“ komentovala.

Zrušení této povinnosti považuje za správné i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Vztah zaměstnance a zaměstnavatele není jednostranný vztah. Musí se jednat o sladění rodinného života s prací zaměstnance. Je to v zájmu jak jeho, tak zaměstnavatele,“ reagoval odborář.

S rozvrhem se lépe plánuje, míní někteří

Větší firmy zpravidla nařizují takzvané celozávodní dovolené, ale na těch se vedení firem domlouvá s odborovými organizacemi. To ostatně v současné době vyžaduje i zákoník práce. Nicméně mezi odboráři na zrušení povinnosti vytvářet písemné rozvrhy dovolených nepanuje úplná shoda. Třeba místopředseda Odborového svazu Kovo Ivo Kužel s tím nesouhlasí. „Je tím zaručeno právo zaměstnanců, že zaměstnavatelé nebudou s dovolenou hýbat, jak chtějí. Navíc, když se udělá rozvrh, lidé si mohou dovolenou lépe naplánovat,“ míní Kužel. Nebere ani argument, že by se jednalo o velkou administrativní zátěž.

Povinnost vytvářet písemné rozvrhy dovolených se do zákoníku práce dostala na základě směrnice Evropské unie jako ochrana pracovníků v pracovněprávním vztahu. Před téměř dvěma roky pak vláda uložila ministerstvu práce a sociálních věcí, aby vypracovalo opatření, které by vedlo k vypuštění této povinnosti v rámci takzvaného antibyrokratického balíčku. Pokud návrh projde i parlamentem, měl by začít platit v polovině letošního roku.

Uzákoněná delší dovolená? Zatím ne

Už řadu let by odboráři rádi uzákonili i pět týdnů dovolené. To se jim ale zatím nedaří prosadit. „Vláda o pěti týdnech nechce ani slyšet, přitom 70 procent firem v při uzavírání kolektivní smlouvy pět týdnů dovolené samy dávají. Do zákona to ale nechtějí, používají to jako lákadlo pro zaměstnance,“ dodal Kužel.