Také Petr bral dlouhá léta drogy . Většinu dne trávil sháněním peněz na další dávku. Nejčastěji sbíral a loupal kabely a nosil měď do sběrných surovin. Dostával se do dluhů, měl zdravotní problémy, přespával, kde se dalo. Pak mu ale jeden známý řekl o možnosti pracovat ve Fixpointu. „Můj život šel o tři sta procent nahoru. Vlastně jsem začal znovu žít,“ vypráví.

Co chvíli sáhne dlouhou pinzetou do souvislého koberce listí a vytáhne tu celou injekční stříkačku, tu její červený uzávěr. „Tady máme náš kontejner na jehly, opodál je odpadkový koš. V kontejneru je pár stříkaček, něco je ale tady v koši a něco i kolem něj. Třeba tady,“ ukazuje bývalý uživatel drog a klient programu Fixpoint Petr.

Z tvrdých drog přešel na substituční léčbu, při níž užívá lékařem předepsanou látku, jež mu drogu nahrazuje. Pracuje, bydlí a splácí dluhy. Čte knížky s vojenskou historií, o jednotlivých bitvách umí vyprávět desítky minut, staví modely válečných lodí. „Petr je velmi spolehlivý, komunikativní, rychle se učí. Beru ho s sebou i na jednání či na konference,“ chválí ho vedoucí programu Fixpoint Simona Poláková.

Kopec Mrázovka na pražském Smíchově. Známý svým parkem, sportovišti a také jako místo, kde je potřeba dávat pozor na povalující se injekční materiálZdroj: Deník/Zuzana Hronová

Při obchůzce zákoutími pražského Smíchova nepřekvapí jen množství nalezeného injekčního odpadu, ale i fakt, že se nacházejí v blízkosti prestižních středních škol nebo v oblíbeném parku Mrázovka. Než lokalitu opustí, zapisuje do tabulky, kolik jehel sesbíral ze země a kolik z kontejnerů Fixpointu.

Organizace Progressive začínala s tímto programem před čtrnácti lety s několika kontejnery na použitý injekční materiál v Praze. Postupně se její nádoby šířily do dalších měst, nejprve na Slovensku poté v Česku. Neslouží jen uživatelům drog, ale i třeba pacientům, kteří si aplikují lék nitrožilně nebo tatérům. Často při jednání o instalacích nádob naráží na odpor veřejnosti i politiků. „Někteří raději zavírají oči a dělají, že tu žádné drogy nemáme,“ říká Poláková.

Unikátní služba

Služba je unikátní v tom že zaměstnává aktivní uživatele drog. Ti v osmi pražských obvodech chodí do terénu a čistí ho od použitého injekčního materiálu nebo vyrábějí ocelové nádoby na tento odpad, vytipovávají pro ně místa, pomáhají jednat s úřady a poté instalují kontejnery v ulicích.

Kromě toho, že jim poskytují zaměstnání, zdejší sociální pracovníci je pomáhají vracet do běžného fungování ve společnosti. „Snažíme se je stabilizovat, co se týče drog, bydlení, zdraví i peněz. Funguje to, protože tu leckteří pracují i několik let. Dělají to, čemu rozumějí, mají důvěru uživatelů drog a snaží se je poučit, jak se zodpovědně chovat,“ popisuje Poláková.

Postupem času se někteří zaměstnanci vypracovali na pracovníky v sociálních službách. „Spolupráce s drogově závislými je v tomto ohledu velmi přínosná. Pomáhají nám vytipovávat vhodná místa, vědí, kde použitý injekční materiál hledat a jak s ním zacházet, nebojí se ho. Někteří kolemjdoucí se při nálezu stříkačky chovají, jako by narazili na minu. Přitom jde jen o to, neporanit se o jehlu,“ vysvětluje.

Vyprazdňování kontejneru na injekční odpadZdroj: Deník/Zuzana Hronová

Tomuto odpadu se občas raději vyhýbají i pracovníci komunálních služeb. V parku Mrázovka Petr potkává jednoho z uklízečů a ukazuje mu, kterých částí materiálu se nemusí obávat. „Tohle jsou nádobky na destilovanou vodu, kterou se ředí droga, tohle obal od stříkačky. To můžete klidně vzít, zvlášť když máte rukavice,“ přesvědčuje ho. Všechny tyto věci přitom skutečně zůstávají v čerstvě uklizeném parku.

Zdroj: DeníkZbytečná panika se podle Polákové dělá i kolem kontejnerů projektu. Lidé mají strach, že instalace přiláká do lokality „feťáky“. Už několik let marně bojuje za umístění nádoby v uličce nedaleko smíchovského Tesca. Na zemi se tam válí hned několik kusů použitého injekčního materiálu, na další právě narazila zahradnice sklízející listí a hlasitě láteří. Další nádobky a stříkačky se povalují ve výklencích plotu. Když by chtěl kolemjdoucí odpad zlikvidovat, nemá jak. „Uživatelů drog je tady spousta a akorát to po nich není kam uklízet,“ konstatuje Poláková. Za rok takto v Praze posbírají 25 tisíc jehel.

Bezpečnější města

Ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová na Fixpointu oceňuje, že dělá města bezpečnějšími a zároveň se mu daří vytvářet pracovní pozice pro těžko zaměstnatelné klienty. „Důvěra a podpora, které se jim dostává, se silně odráží v jejich sebevědomí a motivaci k práci i k pozitivním změnám v jejich životech. Po dlouhých letech se zase cítí jako užiteční, přijímaní a respektovaní,“ hodnotí.