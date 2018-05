Foldyna: ČSSD by neměla dávat doporučení před referendem

Vedení ČSSD by nemělo dávat doporučení pro hlasování ve vnitrostranickém referendu o vstupu do vlády s hnutím ANO a rozhodnutí by mělo nechat na jednotlivých členech. Po jednání grémia strany to řekl novinářům místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. Podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) by před referendem měli mít stejnou možnost vystoupit stoupenci i odpůrci vlády s ANO. Štěch ji odmítá.

Podobně jako on kritizovali při příchodu na jednání v Lidovém domě připravované programové prohlášení i koaliční smlouvu i místopředseda Roman Onderka a členové bývalého vedení Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek. Podle něj dokumenty nepředstavují "žádnou slávu".

Podle Foldyny by předsednictvo ČSSD, které zasedá dnes odpoledne, mělo pouze vzít na vědomí výsledek jednání s hnutím ANO o případném vytvoření vlády, ale už ne doporučovat straníkům, jak mají hlasovat. "Nechme to na té stranické veřejnosti, to si myslím, že bude demokratičtější," řekl.

Štěch řekl, že pokud dojde na kampaň před referendem, měla by být férová. "To znamená, pokud pánové, kteří podporují účast ve vládě, chtějí někde jezdit, měl by nám být také dán prostor, abychom řekli naše důvody, proč do vlády nejít," řekl. Vládu s ANO sice Štěch odmítá, bude ale respektovat výsledek referenda. Vyloučil to, že by v případě rozhodnutí o vládním spojenectví s ANO sociální demokracii opustil.

Onderka nechtěl předjímat, jak se v referendu vyjádří. "Dokážu si představit pozici ČSSD jak ve vládě, tak v opozici. Je otázkou, která ta z cest bude více krvavější. A musím se přiznat, že v koaličním smlouvě a hlavně programovém prohlášení je mnoho toho, co mi chybí," uvedl. Podle Chovance koaliční smlouva výhodná není. "Ve mně to velké nadšení nevyvolává, mám celou řadu věcí, o kterých budu na předsednictvu mluvit," uvedl Zaorálek.

Oba se ohradili proti vyjádření Babiše o případných předčasných volbách, kdyby referendum nedopadlo ve prospěch jeho vlády. Podle Chovance by Babiš neměl členům sociální demokracie něco vzkazovat předtím, než se rozhoduje. Slova premiéra označil za planou výhrůžku vzhledem ke konstelaci Sněmovny. "Nechápu, proč Andrej Babiš vyhrožuje. Já jsem myslel, že období jednání o koaliční smlouvě je obdobím, kdy se buduje důvěra. Ta se nebuduje tím, že se druhému vyhrožuje," konstatoval Zaorálek. "Z toho, jak se Andrej Babiš chová, mi připadá, že je to pořád ten starý Andrej Babiš, který nezná kompromis a který nerozumí tomu, co to je koaliční partnerství. Podle toho vypadá ta koaliční smlouva a podle toho vypadá i ta dohoda, kterou máme dnes projednávat," uvedl. Babiš je podle něj čím dál arogantnější.

Na dnešním grémiu ČSSD vyjednavači návrh koaliční smlouvy i programového prohlášení představili užšímu vedení strany. Někteří zástupci ČSSD vyzývali ke zveřejnění jmen pěti ministrů, kteří by za sociální demokracii měli v kabinetu zasednout. Štěch ale uvedl, že debata o zveřejnění nominantů do vlády byla obecná a otázka zůstala otevřená. Záležet podle něj bude na rozhodnutí předsedy strany Jana Hamáčka.