Foldyna se postrkoval na akci Nočních vlků. Hamáček žádá omluvu

Předseda ČSSD Jan Hamáček chce omluvu od místopředsedy a poslance strany Jaroslava Foldyny za jeho chování na akci ruského nacionalistického motorkářského klubu Noční vlci. Uvedl to na Facebooku. Foldyna se na pondělní akci hádal a postrkoval s lidmi, kteří proti příjezdu ruských motorkářů protestovali. Foldyna na sociální síti jakoukoli omluvu odmítl.

Noční vlci přijeli v pondělí do Prahy, aby uctili památku ruských vojáků padlých za druhé světové války. Čekalo na ně více než 150 příznivců i desítky odpůrců. Mezi oběma skupinami se odehrály ostré slovní přestřelky. Foldyna, který se s Nočními vlky sešel už v minulosti, se také s protestujícími slovně střetl a do jednoho strkal. "Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat a měl by se za své chování omluvit," reagoval na to na Facebooku předseda ČSSD Hamáček.

"Já jsem ten špatný, že jsem se postavil na stranu tradice a historie," obhajoval Foldyna svou účast na akci ruských nacionalistů ve videu na serveru YouTube. "Za co bych se já měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec?" prohlásil. Také obvinil lidi, kteří protestovali proti akci Nočních vlků, že jsou napojeni na neziskové organizace financované státem. Přitom právě klub Noční vlci dostával pravidelně od Kremlu státní příspěvky.

ČSSD se již před pondělním srazem Nočních vlků od Foldynovy účasti distancovala. Hamáček tehdy v médiích uvedl, že se jedná o Foldynovu soukromou iniciativu. "Bohužel to, co se nakonec odehrálo, výrazně přesáhlo meze soukromé akce jednoho z členů vedení ČSSD," uvedl později na Facebooku. "Jako předseda sociální demokracie budu v pátek na jednání předsednictva s Jaroslavem Foldynou o (pondělním) incidentu a jeho chování osobně mluvit," doplnil.

Noční vlci mají blízký vztah k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, který navštěvuje jejich akce. Spolek také dříve dostával od Kremlu peníze, loni ale na rozdíl od minulých let vyšel naprázdno. Šéf klubu Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu.