Nejvlivnější ženou Česka zůstává státní zástupkyně Bradáčová, ukázal Forbes

Všeobecné sestry s osvědčením Všeobecná sestra samostatná. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Práce v diabetologické ambulanci, Ranní směny, ráno odběry od 7:00 hod., krátké a dlouhé dny, 1x týdně odpoledne do 18:00 hod. , Praxe na interně a zájem o diabetologii výhodou, , Způsob kontaktu:telefonicky (9:00-13:00; 14:00-18:00) nebo životopisy zasílat na email.. Pracoviště: Rediam, s.r.o., Dělnická, č.p. 1485, 736 01 Havířov 1. Informace: Marcela Kerzlová, +420 607 800 898.

Úředníci v logistice dispečer/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 90 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: První kontakt telefonicky 8-15hod., e-mailem: pizzavlkoffice@seznam.cz, nebo osobně Baurerova 10, Pizza Hladový vlk, 10-23 hod., , Abychom zkvalitnili naše služby, zcela nově hledáme do menší pizzerie dispečerku., Co práce obnáší?, Byli byste hlavou našeho týmu a především naší vizitkou, protože byste komunikovali se zákazníky - osobně, telefonicky i e-mailem. Náplní práce by byl příjem objednávek, jejich zpracování a následná logistika, aby byl rozvoz jídel efektivní. , Nabízíme volbu směn od 10-17 nebo 17-2:30. , Než se zaučíš, budeš brát 90,-/hod. Až nám ukážeš, že vše zvládáš bez problémů máš 100,-/hod, můžeš ji mít hned, když budeš mít dobrou praxi. , Zaměstnanecké výhody: Plat denně, směny dohodou. Pracoviště: Pizza hladový vlk s.r.o.-prac., Bauerova, č.p. 491, 603 00 Brno 3. Informace: Hana Janků, +420 777 168 334.