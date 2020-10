Favoritem krajských voleb je podle bookmakerů sázkové kanceláře Fortuna Hnutí ANO 2011, které by mohlo vyhrát v 9 ze 13 krajů České republiky. Vládnoucí uskupení má největší šance podle Fortuny v Karlovarském (kurz 1,1:1), Ústeckém (1,03:1) a Moravskoslezském kraji (1,03:1). Naopak ve středních Čechách jsou největšími favority hnutí STAN (1,7:1) a ODS (2,6:1).

Volby, urna. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Určitě bude zajímavé sledovat, jak se covid-19 propíše do volební účasti a preferencí voličů v jednotlivých krajích. Jak už to bývá, zejména vládní strany budou tak trochu skládat účty a sklízet plody své práce. Současný vývoj epidemie jejich pozici oslabuje, návrat Romana Prymuly do první linie ale tento trend do jisté míry vyvažuje. Vítězství každopádně nemusí nutně znamenat pozici v radě či post hejtmana, při sestavování koalic může rozhodovat každý hlas a mandát,“ uvedl Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.