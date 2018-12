Nejen dlouhé kolony, jako ta, která se vytvořila na kopci u Jenčic a Podsedic, ale i velké množství dopravních nehod zkomplikovalo hned po ránu dopravu na Litoměřicku. Problémy hlásí i D1, kdy se vytvořila kolona ve směru na Brno, a to mezi 42. a 49. kilometrem. Před Humpolcem je pak provoz sveden do jednoho pruhu.

Řidiči ve čtvrtek 20. prosince bourali v Jenčicích, v Čížkovicích nebo v Roudnici nad Labem. U Velemína se srazil osobní automobil s traktorem údržby silnic, který vyjel se sněhovou kalamitou bojovat. Opatrní buďte i při jízdě na dálnici D8, kde došlo k dopravní nehodě dvou nákladních automobilů.

Je to především přecenění sil řidiče, nepozornost a nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, co je příčinou dopravních nehod v tomto ročním období. Dnešní nehody se naštěstí obešly bez zranění. Silničáři již vyrazili do terénu a dělají vše, co je v jejich silách, aby uvedli silnice do bezpečného a sjízdného stavu. „Všechny naše sypače jsou v terénu, včetně dodavatelských traktorových škrabek,“ Vlastimil Filous, vedoucí výroby Správy a údržby silnic Litoměřice.