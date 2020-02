Malý sál Krušnohorského divadla byl zaplněn kyticemi a věnci včetně toho od prezidenta Miloše Zemana. S úderem 11. hodiny se ke katafalku postavila čestná stráž a Kuberovi se přišli poklonit a položit kytičku jeho kolegové ze Senátu. Následovala plejáda Kuberových politických souputníků.

Mezi prvními nechyběl předseda ODS Petr Fiala. „Byl to člověk, který kolem sebe vytvářel příjemnou náladu,“ popsal Kuberu novinářům. „Dokázal nazývat věci pravými jmény, byl to vášnivý bojovník za lidskou svobodu i tu našich občanů. Mám velkou radost, že jsem s ním mohl spolupracovat,“ řekl předseda ODS. Ten se s ním naposledy viděl na kongresu „modrých“. „Ještě večer jsme si povídali, byl plný plánů, energie. To bylo v sobotu. A v pondělí jsme se dozvěděli tu smutnou zprávu. Byla naprosto neuvěřitelná právě proto, že jsem ho chvilku předtím viděl čilého a takového, jaký vždycky byl: plného humoru a energie,“ dodal Fiala.

S Kuberou se kolem poledne přišel rozloučit i premiér Andrej Babiš. Také on jako řada dalších účastníků piety se zapsal do připravené kondolenční knihy. Mezi čestnými hosty vzpomínky nechyběl ani předseda parlamentu Radek Vondráček nebo ministryně financí Alena Schillerová. A také delegace horníků. „Jardu Kuberu jsem znal téměř dvacet let, byl to můj přítel. Byl majitelem hornické uniformy a zdravili jsme se Zdařbůh,“ řekl Rudolf Kozák ze Severočeských dolů. „Velmi uznával hornický stav. Dlouhodobě tvrdil stylem, který mu byl vlastní, že i uhlí je obnovitelný zdroj, pouze závisí na časové křivce,“ doplnil Kozák s úsměvem.

O tom, že svého Kuberu měli v Teplicích rádi i přes dílčí výhrady, svědčila neustávající fronta lidí, kteří se s ním přišli rozloučit. Dobrý vztah k němu měla například teplická rodačka Antonie Kieswetterová. „Jako každý tady. Byl moc dobrý zastupitel Teplic,“ popsala paní Kieswetterová. „Byl férový. Myslím, že toho pro Teplice udělal dost,“ dodala Tepličanka. Rozloučit se s bývalým dlouholetým primátorem města přišel také Erich Krause, Kuberův soused z doby, ještě když nepůsobil jako politik. „Hlásil se k nám pořád,“ cenil si sympatický senior.