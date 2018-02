FOTO: Prvňáci z Prosetic dostali výtěžek sbírky proti nenávisti a rasismu

Ředitelka školy Plynárenská v Teplicích Marcela Prokůpková ve středu převzala peníze z kampaně ONI JE DO PLYNU. MY JE DO ŠKOL!. Do sbírky se zapojilo přes 750 dárců, kteří vybrali více než 220 tisíc korun.

Část financí půjde na pomůcky pro školáky, část na další vzdělávání učitelů. Z charitativní sbírky, která bezprostředně reagovala na vlnu nenávisti a rasismu vůči žákům z teplické multikulturní první třídy po uveřejnění jejich fotografie v rámci seriálu Moje první školní tablo v Deníku, vzešlo pro školu 225 000 korun od 774 dárců. Symbolický šek předal ředitelce Zdeněk Ryšavý, ředitel organizace ROMEA, která kampaň koncem loňského roku realizovala. Dalších více než půl milionu korun se pro školu vybralo z iniciativy podnikatele Patrika Zandla, který rovněž po uveřejnění fotografie zareagoval na nevoli vyvolanou vůči škole přes sociální sítě. Peníze sbíral mezi přáteli. Vybranou částku má pro školu připravenou, předání škole musí formálně projít přes teplické zastupitelstvo. Předání peněz proběhlo v rámci besedy na základní škole v Teplicích.



Besedy se mimo dalších zúčastní iniciátor kampaně Ivan Gabal, ředitelka školy Marcela Prokůpková, ombudsmanka Anna Šabatová, tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus, bývalý ministr pro lidská práva a hudebník Michael Kocáb, iniciátor další úspěšné sbírky na podporu základní školy – spisovatel a podnikatel Patrik Zandl, Martin Mata, bývalý náměstek primátora v Ústí nad Labem, v současné době zastupitel a podnikatel a významný dárce romského stipendijního programu.

Autor: Petr Málek