Roboti i virtuální realita. Škola v Krásném Březně jde s dobou

Britská ministryně práce Amber Ruddová jako první členka vlády Theresy Mayové naznačila, jak by mohl vypadat "plán B", pokud parlament v úterý odmítne schválit dohodu o odchodu Británie z Evropské unie. Británie by podle Ruddové, která je jednou z nejbližších spojenkyň premiérky Mayové, mohla usilovat o model "Norsko plus", tedy setrvání na jednotném trhu i v celní unii.