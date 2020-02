V dopoledních hodinách sem dorazila i nejbližší rodina zesnulého. Očekává se příjezd prezidenta i premiéra. Kubera nečekaně zemřel 20. ledna ve věku 72 let. Na divadle vlaje vlajka na půl žerdi. A zdaleka jen na něm. Vláda totiž na počest zesnulého Kubery rozhodla vyhlásit na dnešek státní smutek. V pravé poledne se kvůli tomu také mimořádně po celé zemi rozezní sirény.

Sál Krušnohorského divadla bude průchozí, organizátoři chtějí zabránit tlačenici. Vstupovat se bude z foyer, odcházet bočními dveřmi. Protože se čeká velká účast lidí včetně vládních delegací, dopravu v Teplicích usměrňuje policie. Ta také bedlivě monitoruje okolí budovy. Podobný pietní akt Krušnohorské divadlo ještě nezažilo. Na prknech, která znamenají svět, byl Kubera jako doma. Přímo v Krušnohorském divadle si střihl číšníka ve hře Casanova posera, dirigoval tady filharmonii a exceloval také jako principál v Prodané nevěstě. Pod zdviženou oponou zrežíroval i hromadnou svatbu 14 párů novomanželů. A při plesech tady podle očitých svědků patřil s manželkou Věrou k hlavním tanečníkům večera.

Takto vzpomínají Tepličané na bývalého dlouholetého primátora

Lidé stále mohou chodit uctít Kuberu i na teplickou radnici. Tady je u vstupu na stole kondolenční kniha a také místo pro položení květin i svíček. Druhé, neveřejné pietní shromáždění k uctění Kuberovy památky čeká v pondělí v 16 hodin pražské Rudolfinum. Promluví tu bývalý šéf Senátu a Kuberův přítel Přemysl Sobotka (ODS). Zahraje Severočeská filharmonie Teplice. Dirigovat ji má Charles Olivieri – Munroe. Ten svému příteli, za kterého Kuberu považoval, už v uplynulých dnech věnoval koncert v Teplicích.

Kuberovo náhlé úmrtí rezonuje regionem. Minulé pondělí minutou ticha vzdali hold zesnulému kolegovi krajští zastupitelé. Podobně nejspíš učiní v polovině února tepličtí zastupitelé. „Přímý, upřímný, pravdivý, autentický,“ charakterizoval Kuberu jeho nástupce Hynek Hanza. „Byl to člověk, který miloval svobodu. Zastával se toho, aby město i stát byly co nejmenší a nechal prostor lidem k jejich žití. Věřil lidem.“ Tak pravil teplický primátor, který chce Kuberu navrhnout za čestného občana Teplic in memoriam.