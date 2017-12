FOTO: Vápenku si zločinci oblíbili. Odkládají do vody kořist i stopy zločinů

/VIDEO/ Zloději schovali kradená auta u dna Vápenky na Teplicku. Nález čtyř vozidel oznámili policistům sportovní potápěči.

Hasiči ve čtvrtek jeřábem vytáhli ze dna Vápenky v Lahošti na Teplicku čtyři osobní auta. Záměrně utopená pod hladinou je tu objevili při vánočním ponoru rekreační potápěči.

Podle policie jsou vozidla kradená. Ověřit to má ještě dodatečné porovnání výrobních čísel s databází odcizených aut. Odtahová služba zajištěné dopravní prostředky odvezla na policejní parkoviště.

PRVNÍ POKUS NEVYŠEL

„Nález čtyř vozidel nám oznámili v minulých dnech sportovní potápěči. Máme podezření na to, že auta jsou v pátrání. Protože byla zároveň obava, že by provozní kapaliny z utopených aut mohly unikat do vody, tak jsme je vytáhli,“ konstatoval Daniel Vítek z teplické policie.

Při vytažení na Vápence asistovali policejní potápěči a také hasiči. Ti nejprve vytvořili na hladině nornou stěnu a posléze jeřábem auta vyzvedli na břeh. První pokus vytáhnout lanem utopené auto nevyšel. Potápěči proto pro druhý pokus vozidlo plné vody pod hladinou odlehčili speciálními vaky.

Při vytažení dopravního prostředku na břeh policejní potápěč komunikoval přímo s obsluhou jeřábu. Vylovený vůz si převzali kriminalisté pro prvotní ohledání. A takto to probíhalo i u dalších v pořadí.

Podle policejního potápěče, který se na vytažení aut na Vápence podílel, byla pod vodou viditelnost do dvou až tří metrů. Voda zamrzlá nebyla.

Sportovní potápěči, kteří auta pod hladinou objevili, fotky zveřejnili na facebooku. "Z aut unikají provozní kapaliny a znečišťují vodu. Doufám, že policie pachatele dopadne a bude mu to všechno spočítáno i s úrokama," uvedl potápěč Martin Pospíšil na svém facebookovém profilu.

Podle kriminalistů jde o auta odcizená na Chomutovsku. Jedno je z Teplicka. K možným pachatelům se policie nevyjádřila.

Rybník Vápenka u Lahoště na Teplicku patří k vyhledávaným místům pro sportovní potápěče. Podobně jako nedaleká Márinka u Světce. Pod hladinou bývá dobrá viditelnost.

JAKO STVOŘENÁ PRO ZAMETÁNÍ STOP

Vraky aut tu nebyly poprvé. Policisté tu našli v minulosti utopené i auto podnikatele z Teplicka, kterého usmrtil vrah při cestě z práce domů a pro zametení stop si zvolil právě Vápenku.

„Tak tady to je snadné shodit auto do vody,“ řekl ve čtvrtek u břehu jeden ze zasahujících hasičů. „Snadný příjezd a prudký sráz,“ komentoval přírodní podmínky.

Přes léto Vápenka slouží pro rekreační koupání. Místní poukazují i na utopený bagr, který tu zůstal pod vodou z dřívějších dob.

Policejní potápěči tu v minulosti vytáhli ze dna i několik odcizených železných trezorů a také jeden revolver. Zasahoval tu i pyrotechnik, když potápěči na dně objevili protitankový granát.