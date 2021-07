„Lidé jsou tady neskutečně vděční. Jsou bez elektřiny, vody a stejně se nás snaží alespoň v omezené míře pohostit. Prožíváme nepopsatelné chvíle,“ říká Václav Bernard, jenž stojí ve vedení Všerub.

Na jižní Moravu s ním mimo jiné odjel Václav Polák. „Když jsem viděl, co se stalo, nemohl jsem sedět doma. Musel jsem se alespoň nějak zapojit,“ zdůrazňuje dobrovolný hasič. Ačkoli v minulosti zasahoval u nehod či požárů, následky ničivého tornáda ho zaskočily. „Jsem na leccos zvyklý, ale tohle se opravdu nedá s ničím srovnat,“ přiznává.

On i jeho kolegové nejdříve zamířili do Hrušek. „Realita je daleko horší, než si dokážete představit z televizních záběrů nebo fotek z internetu. V lepším případě lidem domy zůstaly. Ovšem také jsme procházeli místem, kde nezbylo vůbec nic, tornádo budovy vyrvalo i se základy,“ líčí Bernard. V postižené lokalitě stojí namísto stromů jen pahýly. Zahrady, jejich okolí, louky i pole jsou poseté zničenými auty, srolovanými plechy a dalšími věcmi, které živel odnesl. „Ulice už jsou průjezdné a relativně uklizené. Nicméně svádíme boj s časem. Důležité je co nejvíce domů zastřešit. Jakmile se zatáhne a v dálce zablýskne, lidé mají obrovský strach, aby se situace neopakovala,“ doplňuje.

Proto čtyřčlenná parta nadšenců ze Všerub pracuje od sedmi hodin skoro až do soumraku. „Dáváme na střechu fólie, latě a připravíme vše tak, aby už mohl jen přijít pokrývač a položit tašky,“ popisuje Bernard, pro něhož jsou nejsilnější setkání s místními.

Mluvil například se starší paní, která litovala, že tornádo si nevzalo i ji. „Zničený dům nebyl ani pojištěný. Neměla žádné peníze na jeho opravu. Nevěděla, co dělat. Sehnali jsme základní materiál a pomohli,“ vrací se k jednomu z prvních zážitků v Hruškách. Mnoho příběhů si dobrovolníci vyslechli též v Moravské Nové Vsi, kam se později přesunuli. Solidarita se podle nich projevuje rovněž mezi obyvateli, jichž se katastrofa přímo dotkla. „Třeba jeden pán říkal, že nás nechá u sebe samotné, protože na střechu nevyleze, a půjde k sousedovi vyklízet nábytek,“ dodává Bernard.

Původně měla parta odjet už ve čtvrtek, ale nakonec zůstane do zítřka. „Je tu tolik práce, že jsme ji nasmlouvali do konce týdne. Pak už kvůli povinnostem opravdu musíme vyrazit zpátky,“ zmiňuje starosta, jenž zřídil na pomoc pro jižní Moravu transparentní účet. Počítá, že v postižených obcích rozhodně není naposledy. Během léta se sem plánuje znovu vydat. „Je potřeba makat a také lidi povzbudit a dodat jim energii. To, co mají za sebou, je strašné,“ uzavírá.