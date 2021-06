Bývalému velvyslanci v Německu a zásadní osobnosti Česko-německého diskusního fóra a spoluzakladateli domu německé literatury v Praze blahopřál i německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

František Černý | Foto: Vendula Trnková

František Černý je jedním z těch Čechů, kteří se pokusili v minulých desetiletích zachránit z velké německojazyčné kultury Česka to málo, co z ní zbylo po hrůzách druhé světové války, nacistické okupace, holocaustu a vyhnání a odsunu českých, moravských a slezských Němců. Jako germanista, jako velvyslanec v Německu, člen Česko-německé diskusního fóra i jako spoluzakladatel Pražského literárního domu autorů německého jazyka se František Černý zasloužil o to, aby se česko-německé vztahy překlenuly přes hrůzy nacismu, okupace a vyhnání. Patřil také k těm Čechům, kteří podpořili statečně Pražské jaro a postavili se sovětské okupaci v srpnu 1968. Jako mnozí jiní, ani František Černý pak nemohl vykonávat svoji práci.