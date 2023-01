Informaci o tom, že je hudebník hospitalizován v nemocnici, přineslo několik zdrojů, včetně televize CNN Prima News. Syn Františka Ringo Čecha posléze uvedl, že jeho otce převezli do pražské Nemocnice na Homolce kvůli mozkové příhodě. Podle informací Blesku je to už podruhé, co ji zpěvák utrpěl. Poprvé to bylo před třemi lety během pobytu v Rakousku.