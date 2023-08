Fremr uvítal odklad svého jmenování ústavním soudcem. Zvažuje, že se místa vzdá

ČTK

Bývalý místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr uvítal, že prezident Petr Pavel odložil jeho jmenování ústavním soudcem. V pořadu Interview ČT24 řekl, že zvažuje, že se místa u soudu vzdá. Pokud by to ale učinil nyní, mohlo by to být vykládáno jako doznání, konstatoval. Čeká na výsledky „prověrky“ stejně jako prezident Pavel, který požádal o informace k Fremrovi z Archivu bezpečnostních složek a Archivu hlavního města Prahy.

Kandidát na ústavního soudce Robert Fremr | Foto: ČTK