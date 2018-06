Fungování justice? Civilní řízení trvalo nejdéle v Ústí, trestní v Budějovicích

U Krajského soudu v Ústí nad Labem trvá civilní řízení průměrně déle než šest let, celorepublikový průměr pak přesáhl tři roky. Vyplývá to z loňských justičních statistik, které dnes zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti.

Podle ministra v demisi Roberta Pelikána (ANO) jde o dočasnou záležitost, která souvisí s "dosuzováním" staré a složité agendy. Větší problém ministr vidí v nárůstu délky trestního řízení, kde vykazuje nejhorší výsledky českobudějovický krajský soud.

Zatímco u okresních soudů loni průměrná délka civilních řízení poklesla, u krajských soudů se v případě prvostupňových obchodních a občanskoprávních řízení natáhla z 958 na 1107 dní. Nejpomalejšímu ústeckému krajskému soudu trvají civilní řízení dokonce 2411 dní. Naopak nejrychlejší je s 580 dny soud českobudějovický, následuje středočeský krajský soud s 595 dny.

"Tato agenda na krajských soudech prakticky dobíhá, nebo se výrazně omezuje, protože její většinu tvoří obchodní věci, které se před pár lety přesunuly na okresní soudy. Logicky, když dosuzujete starou agendu, tak tam máte stále složitější věci, které tam už nějakou dobu leží," uvedl k tomu při dnešním představení statistik ministr.

Podle autorů výroční zprávy lze délku řízení vysvětlit do značné míry i tím, že velká část případů bývá přerušena kvůli prohlášení úpadku či konkurzu. "Úpadek se následně řeší pět a více let a soud se v té době přerušenou věcí nijak nezabývá. Do vykazované délky řízení se však tato doba promítne," vysvětlil úřad.

U prvostupňových, tedy ne odvolacích, trestních řízení se loni prodloužila délka jak u okresních, tak i u krajských soudů. V okresech vzrostla jen mírně ze 196 na 201 dní, avšak u krajských soudů byl nárůst výrazný: z předloňských 396 na 480 dní.

"Zdaleka nejdelší délky řízení vykazuje Krajský soud České Budějovice. Tento údaj je poměrně překvapivý, protože soudy v Jihočeském kraji obecně patří k nejrychlejším v ČR. Nejrychleji vyřizuje věci Krajský soud v Praze," napsal k tomu úřad.

V Budějovicích čekají obžalovaní na rozsudek v průměru 811 dní, zatímco u nejrychlejšího středočeského krajského soudu se dočkají za 287 dní. Pro zajímavost, nejdéle soudům trvá vyřídit trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, kam spadá zneužití pravomoci. Podle ministerstva u těchto kauz často dochází k obstrukcím ze strany obhájců. Velmi dlouho se také řeší trestné činy proti majetku, například podvod, a hospodářské, třeba krácení daní. Naopak nejrychleji se vyřizují trestné činy proti životu a zdraví - vraždy či ublížení na zdraví.