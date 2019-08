Zpráva vychází v průzkumu, který letos uspořádal úřad veřejné ochránkyně lidských práv. Vyplývá z něj, že gayové, lesby či bisexuálové jsou ohledně své orientace nejotevřenější v okruhu přátel, zatímco před svými nadřízenými jsou opatrní.

„Sedmdesát pět procent dotázaných uvedlo, že většina nebo všichni jejich přátelé vědí o jejich sexuální orientaci,“ konstatuje ombudsmanka. Podstatně horší je informovanost u členů rodiny. Pouze 53 procent respondentů uvedlo, že vědí o jejich orientaci. Před kolegy či spolužáky ji netají polovina dotázaných, před nadřízenými pak pouze necelá třetina.

Diskriminace a předsudky

Důvodem je často diskriminace, se kterou se setkávají. „Na nádraží mě bezdůvodně slovně napadla starší paní. Podotýkám, že jsme se s partnerkou pouze objaly, ale paní na nás začala okamžitě křičet, že jsme hříčky přírody, měly bychom být zavřené doma a stydět se za to, že žijeme,“ uvedla devatenáctiletá účastnice průzkumu. Kvůli tomu, že mají rádi nebo rády člověka stejného pohlaví, tak byla v posledních pěti letech obtěžována nebo diskriminována třetina respondentů.

Nejčastějším předsudkem, se kterým se setkávají, je to, že by neměli svou sexuální orientaci dávat veřejně na odiv, ale v soukromí si mohou dělat, co chtějí, uvedli účastníci průzkumu. Ti většinou, zhruba ze dvou třetin, bydlí v Praze, Brně či Ostravě. Tedy největších českých městech.