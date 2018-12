Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík chce skončit v čele hnutí, které podle něj potřebuje nový impulz. Příští týden navrhne širšímu vedení STAN, aby zkrátil funkční období předsednictva a v dubnu se uskutečnil volební sjezd. Sám se chce více věnovat školství a podílet se na přípravě jeho reformy.

Gazdík to řekl ČTK a potvrdil tak informaci serveru Aktuálně.cz o svém připravovaném odchodu.

Na úterním jednání celostátního výboru STAN chce Gazdík navrhnout zkrácení tříletého funkčního období vedení hnutí o rok, takže by se připravovaný dubnový sjezd Starostů stal volebním. Sám se už na předsedu kandidovat nechystá. "Do budoucna může být STAN jednou z významných politických stran, které se budou dostávat do Sněmovny, a cítím, že potřebuje nový drajv v podobě nového předsedy, nových místopředsedů, nového celostátního výboru," řekl Gazdík ČTK.

Gazdík vede Starosty od roku 2009 s přestávkou v roce 2014, kdy do čela hnutí nastoupil liberecký hejtman Martin Půta, který se však funkce vzdal kvůli podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci.