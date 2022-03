V rozhovoru pro Deník Petr Gazdík kromě těchto klíčových témat komentuje i situaci na Ukrajině. „My jsme opravdu v mimořádné situaci, válka začala před pěti týdny, a přesto už desetitisíce malých Ukrajinců chodí do našich škol. Na Ukrajině se válčí i za nás a my můžeme mužům, kteří tam bojují i za naši svobodu, pomoci tím, že jejich děti a ženy budou u nás v bezpečí,“ říká.

Agresora odstavit

Putinovu agresi vnímá jako historický předěl. „Jsme svědky snahy o nové uspořádání poměrů, změny hranic i vlivu. Myslím, že Vladimir Putin nepočítal s jednotnou reakcí většiny mezinárodního společenství. Za měsíc se z Ruska stala tak trochu Severní Korea. Mně je strašně líto ruských občanů žijících u nás, kteří s Putinovou politikou nesouhlasí. Zažívám to denně, kdy mi chodí maily s požadavky, ať zakážeme ruštinu. Já na to říkám, že ruština je jazyk Puškina, nejenom Putina. Cestu vidím v tom, že agresor, který chce překreslovat násilně hranice, bude odstaven. Je to něco jako ve třídě. Když nějaký kluk ubližuje celé třídě, dají mu to ostatní najevo,“ míní ministr Gazdík.

Ukrajinská jednotřídka? Některé děti chtějí zůstat v Česku, říká šéfka gymnázia

Do zákona až po ověření

V rozhovoru též rozebírá, jaké profese a proč chce vetknout do novely zákona o pedagogických pracovnících. „Sociální pedagogy do škol dostanu, ale to neznamená, že jejich profese musí být teď ukotvena v zákoně. Vysvětlím, proč. Léta se zkoušelo začlenění školních psychologů, vše se otestovalo, a proto dnes mohou být organickou součástí škol a mít své místo i v zákoně o pedagogických pracovnících. Sociální pedagogové jsou nyní ve fázi pilotáže. My například nevíme přesně, kde je hranice mezi nimi a pracovníky Orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Proč mám dávat do zákona něco, co není odzkoušené a nemá vyznačené mantinely? Takže nejdříve to rok dva zkoušejme, definujme jejich úkoly i postavení a pak to dejme do zákona,“ míní.

Co si Petr Gazdík myslí o návrhu, aby lidé z praxe bez pedagogického vzdělání mohli učit? A jaká slova Winstona Churchilla rád cituje?

Dočtete se v pátečním vydání tištěného Deníku.