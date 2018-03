GIBS: Babišovo řízení s Murínem souvisí s výtkami ke spolupráci se žalobci

Součástí kázeňského řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem, které vyvolal premiér Andrej Babiš (ANO), jsou zejména výtky ke spolupráci inspekce se státními zástupci. Inspekce to dnes uvedla na svém webu.

Murín si přeje, aby Sněmovna co nejrychleji zvolila předsedu komise pro kontrolu činnosti GIBS. Místo zůstává po rezignaci Zdeňka Ondráčka (KSČM) neobsazeno, komise tedy zatím nemůže pracovat.

"Tato dlouhodobě nekomfortní situace znemožňuje jeho (Murínovu) účinnou obhajobu a jen velmi těžko nachází prostor pro účinnou argumentaci na tom správném plénu," uvedla inspekce. Komisi Murín pokládá za orgán, jenž má nejširší možnosti k řešení problémů inspekce GIBS, včetně seznamování se s interními informacemi. Předsedu sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS by dolní komora mohla volit na schůzi, která začne 10. dubna.

Inspekce zopakovala, že kázeňské řízení je neveřejné a k jeho zdůvodnění a obsahu se nemůže podrobněji vyjadřovat. "Obecně se dá pouze konstatovat, že součástí řízení jsou především výtky ze vzájemné spolupráce mezi GIBS a státními zástupci," napsala.

Murín se osobně nebude k řízení veřejně vyjadřovat a nebude komentovat vystoupení politiků a žalobců, byť ho jednostranná medializace podle tiskové zprávy mrzí. Kázeňské řízení může trvat podle inspekce i několik týdnů.

Babiš tvrdí, že v Murína ztratil důvěru, zpochybňuje také hospodaření inspekce. Inspekce už dříve uvedla, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý "bez skandálu". Murín rezignovat odmítl. V souvislosti s řízením by mohl být Murín dočasně zproštěn výkonu služby.

Dnes odpoledne se k situaci kolem GIBS sejdou poslanci. Svolání schůze podnítila TOP 09 spolu se zákonodárci některých dalších klubů. Babiš by měl na schůzi kázeňské řízení vysvětlovat. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska existuje vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit GIBS a jejím prostřednictvím i další bezpečnostní složky.