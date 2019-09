Máte u sebe svůj foťák Sirkoň?

Nemám. Analogově už fotím málo, naposledy před měsícem se synem, aby viděl a poznal ten proces. Focení šlo trochu stranou, je to vášeň, která maličko vychladla pro druhou vášeň, což je kapela.

To mě skoro překvapuje. Muzika je další aktivita před publikem, myslela jsem, že právě to osamocenější focení vám jako introvertovi vyvažovalo herecké vystupování před diváky.

Ono je to něco jiného. S kapelou se musíme sehrát, ladit dohromady, držet lajnu, ale nikdo z nás není showman, je to jiná forma projevu. Jednou nás viděl kamarád, říkal, že to je dobrý, ale jen matrice, na kterou musíme nalepit show. Ale já nechci dělat show, mám co dělat, abych vymačkal správný struny na hmatníku. Ale pro mě je to splněnej sen.

Hrál jste na kytaru odmala?

Asi od patnácti, jsem samouk. Jezdili jsme s kamarádem na čundry, když jsme se dostali k děvčatům, která jsme chtěli okouzlit, dvacet minut jsme ladili kytary a pak začali hrát naše autorský improvizační skladby, který byly straááášně nudný. Holky chtěly Nohavicu nebo Hop Tropáky nebo Stánky, my to sice uměli, ale já to povýšeně odmítal.

Takže u děvčat jste s kytarou nebodoval?

Ne. Pak jsem toho teda nechal, až na vojně jsem byl členem kapely, ale to bylo účelový, žádný velký muzicírování, jen abychom mohli vypadnout z kasáren na ASUT (armádní soutěž umělecké tvořivosti). A od té doby nic, jen jsem o tom snil. Před třemi lety jsme si s kamarádem řekli, že si na prahu padesátky splníme svůj pubertální sen, tak jsme společně s jeho synovci založili kapelu Dafne. Máme dvaadvacet vlastních skladeb. Nemám velký ambice, jsem rád, že si zahraju.

Celý rozhovor s Igorem Chmelou najdete v aktuálním čísle časopisu Glanc.

Kromě toho si v nejnovějším vydání Glancu dále přečtete:

- Rozhovor s herečkou Kristýnou Badinkovou Novákovou, kterou proslavila role Jindřišky ve filmu Pelíšky.

- O mladých českých mužích, kteří prorazili na přehlídková mola.

- Článek o českém školství v dobách, kdy se učitelky nesměly vdávat a ve třídě vládla rákoska.

- Text o tom, že tetování na obličeji už začíná být pro mladé normou.

- Proč se moderní poutníci vydávají pěšky tam, kdy by byli autem za chvíli.