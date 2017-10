Grémium ČSSD naplánovalo mimořádný sjezd. Bude v dubnu

Mimořádný sjezd ČSSD by se měl konat v Hradci Králové 7. dubna, řekl po dnešním večerním jednání užšího vedení strany novinářům úřadující šéf sociální demokracie Milan Chovanec. V tento den ČSSD slaví 140. výročí založení. Šéfové ČSSD se ze sídla strany odebrali do Sněmovny na jednání s představiteli hnutí ANO. Podle Chovance grémium řešilo technické věci, ale také taktiku pro jednání.

Ministrovi vnitra není cizí názor, že by strana měla být v opozici. Podle volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka volby ukázaly, jaká má vládní soužití s ANO rizika.

"Sjezd navrhujeme 7. dubna, je to v den 140. výročí sociální demokracie," uvedl Chovanec. Podle Zaorálka je to v současné chvíli po volebním neúspěchu trochu masochistické. "Ale takto se to sešlo," žertoval. Dnešní večerní debata s ANO se bude týkat pouze Sněmovny, půjde o první kontakt, na kterém si strany navzájem řeknou, co by si představovaly.

Chovanec před jednáním řekl, že se spolustraníky bude řešit technické věci, ale i přípravu na debatu s představiteli ANO. "Dostali jsme mandát, s kterým tam jdeme. Pokud se nic nezmění, tak platí. Po tom prvním nárazu s volební realitou se chceme bavit o taktice nebo řešit finanční dopad (voleb) na sociální demokracii a otázky spojené s jejím chodem," řekl Chovanec.

Není mu cizí názor, že ČSSD by mohla skončit v opozici. "Může to tak dopadnout, za každou cenu se nebudeme prodírat do nějakého vládního řešení, které nebude důstojné. Je třeba vyjednávat o racionální správě ČR. Platí, že nemůžeme jít (do koalice) s (předsedou ANO) Andrejem Babišem, který je obviněn, jsme pozvaní na debatu o sestavení Sněmovny, o tom se ta debata povede," konstatoval k dnešní schůzce. Po zvolení do Sněmovny bude mít Babiš, který byl kvůli dotační kauze Čapí hnízdo před volbami obviněn, znovu imunitu a dolní komora bude zřejmě o jeho vydání k trestnímu stíhání opět hlasovat.

Sociální demokraté nechtěli odhalit, jaké mají ambice ohledně postů ve Sněmovně. "ČSSD se svými sedmi procenty si nebude diktovat," připustil Chovanec. Na jednání lídrů stran bude za ČSSD chodit on. V případě schůzek ve dvou se k němu připojí Zaorálek, v širších sestavách postupně přibývají současný šéf Sněmovny Jan Hamáček a premiér Bohuslav Sobotka. Současného předsedy vlády by se týkala jednání o vládě.

Chovanec si není jist, zda by na požadavek straníků bylo možné uspíšit konání mimořádného sjezdu ČSSD tak, aby se konal dřív než v dubnu. Nestihly by se uskutečnit všechny okresní a krajské konference. Zaorálek na výzvy k odstoupení vedení, které rovněž zazněly, reagoval slovy, že v regionech rád složí účty a bude se o volbách a odpovědnosti za ně chtít bavit.

ČSSD podle Zaorálka zaplatila za to, že byla v koalici s Babišem. "Volby ukázaly, jaká rizika mělo pro nás to soužití, nebyly pak srozumitelné výhrady, které jsme k němu v závěru měli," řekl ministr zahraničí. Na pořadu dne jsou podle něj debaty o sestavení Sněmovny, jednání o vládě je na vítězném ANO.

Zaorálek uvedl, že sociální demokraté budou v nové Sněmovně znovu hlasovat pro to, aby šéf ANO Babiš i jeho místopředseda Jaroslav Faltýnek byli vydáni k trestnímu stíhání.