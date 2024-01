Gumoví medvídci s nebezpečným HHC jsou mezi dětmi novým hitem. Některé se zrádným lákadlem předávkovaly a skončily v nemocnici. Politici chtějí přijmout opatření, aby se dětem škodlivá sladkost nedostala do rukou.

Další, od počátku roku už šesté, dítě se kvůli předávkování želatinovými medvídky s nebezpečnou látkou HHC ocitlo v Karlovarské krajské nemocnici. Deníku to potvrdila mluvčí Markéta Singerová. Takto intoxikovaní pacienti mají poruchy vědomí, které mohou trvat den až dva, výkyvy nálad, mohou být agresivní či trpět nevolnostmi. Do špitálu se s problémem podle mluvčí v minulosti dostalo i nesčetně dospívajících a dospělých.

Podle lékařské ředitelky zmíněné nemocnice Dagmar Uhlíkové jsou účinky HHC (hexahydrokanabinolu) velmi individuální. „Na každého působí jinak – záleží na podaném množství a formě užití. V současné době nejsme u této novodobé drogy schopni predikovat případné chronické následky či orgánové komplikace,“ vysvětlila.

Upozornila, že gumové bonbóny s HHC jsou v Česku brané jako volně dostupný doplněk stravy, který je možné legálně zakoupit v automatech či na internetu. „Jako zdravotnické zařízení proto apelujeme na veřejnost a rodiče školáků a studentů, aby se nákupu těchto přípravků vyvarovali,“ zdůraznila.

Snaha o regulaci

O zákaz látky HHC usiluje například ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. „Již třikrát jsme navrhovali zařazení těchto produktů na seznam zakázaných látek,“ uvedl na ČT24. Rozhodnutí je na vládě.

Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil dává místo zákazu přednost kvalitní regulaci, aby se podobné látky dětem nedostaly do rukou. Okamžitý zákaz podle něj nic neřeší, protože výrobci přicházejí s novými a stále silnějšími látkami.

Odborníci je postupně odhalují. „Je to nekonečná řada. Tento týden se uskuteční jednání skupiny včasného varování, která jen za letošek projedná asi sto čtyřicet nových látek. Na seznamu zakázaných je jich přitom už asi tisíc. Kdo bude zákazy vymáhat, když jich bude deset tisíc? “řekl Deníku Vobořil.

Naději vidí v poslaneckém návrhu zákona o návykových látkách, který je od loňska ve sněmovně. Zákonodárci jej ale zatím projednali jen v úvodním čtení. „Jelikož tam stále jedou obstrukce, dál se nedostali. Opozice blokuje jednání a pak nám vyčítá, že nic neděláme. Přitom stačí návrh projednat a schválit,“ uvedl Vobořil.

V návrhu se jedná o to, že vedle současného seznamu zakázaných látek by v budoucnu vznikl ještě jeden, kam by postupně byly zapisovány regulované psychomodulační látky. Poslanci jej plánují schválit jako prázdný – konkrétní látky by do něj byly postupně přidávány. Než by se tam některá dostala, experti by posoudili její rizika.

Je ale téměř jisté, že se v novém seznamu ocitnou třeba kratom či konopí s nízkým obsahem THC (takzvané CBD konopí). Ministři totiž už loni v červenci rozhodli, že je sice nezařadí přímo mezi zakázané látky, regulovat je ale chtějí.

Nebezpečná lákadla

Mezičas, kdy se třeba právě kratom, který byl nedávno též mezi dětmi velkým hitem, ocitá v jakési šedé zóně, chce Vobořil vyplnit jednáním s potravináři a zemědělci. Na některých výrobcích, jež mohou dětem způsobit komplikace, je totiž uvedeno, že se jedná o dekorativní předmět.

Přitom je evidentní, že mají sloužit ke konzumaci. „Někteří právníci tvrdí, že existují rozhodnutí soudu, že není možné označit za dekorativní předmět sušenku, kde je na popisku vypsáno její složení,“ vysvětlil.

V minulosti si děti oblíbily také třeba nikotinové sáčky, jejichž užíváním hrozí podle odborníků vysoké riziko vzniku závislosti na nikotinu. Loni proto politici schválili zákaz jejich prodeje dětem a mladistvým.

Od loňského července není též možné nikotinové sáčky (stejně jako cigarety) prodávat ve zdravotnických zařízeních, školách a automatech. Za porušení pravidel mohou od Státní zemědělské a potravinářské inspekce jednotlivci vyfasovat pokutu až 150 tisíc a firmy až jeden milion korun.

Děti loni „ujížděly“ také na energetickém nápoji Prime, který existuje v různých variantách. V některých je velké množství kofeinu. Odborníci opakovaně zdůrazňovali, že dětem škodí. Politici se s tím rozhodli poprat tak, že plánují prodej energetických nápojů regulovat zákonem.