Šest dětí nedávno skončilo v Karlovarské krajské nemocnici poté, co se předávkovaly želatinovými medvídky s HHC. V minulosti byly dětským šlágrem zase jiné nebezpečné látky. Skupina poslanců se proto snaží prosadit, aby se dětem oficiálně vůbec nedostaly do rukou. „Naším návrhem přesouváme zodpovědnost na vládu, která – když se objeví nová nebezpečná látka – bude moci rychle reagovat,“ říká v rozhovoru pro Deník poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09).

Přípravky s HHC nabízené v automatech. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kopecká

Po kratomu či nikotinových sáčcích jsou želatinoví medvídci dalším oblíbeným výrobkem nebezpečným pro děti. Co na to říkáte?

Je jasné, že nové a nové takové látky se budou stále objevovat. I to, že výrobci a distributoři budou vždy před námi. Zklamalo mě ale, že ačkoli s nimi od začátku volebního období debatuji a oni slibují, že se budou samoregulovat a nebudou cílit na děti, výsledek je vždy opačný. U energetických nápojů se začaly objevovat obaly s Hello Kitty, nikotinové sáčky mají příchutě, které si jako dospělí nikdy nekoupíme, protože by nám nechutnaly. Stejné to je s medvídky. Západní Evropa nám přitom ukazuje, že výrobci a distributoři se umějí chovat solidně. I u nás čest výjimkám. Mnozí ale jedou na čistý byznys. To pro mě byl tvrdý náraz do zdi.

Loni jste s kolegy prosadila, že dětem a mladistvým nesmějí být prodávány nikotinové sáčky. Od loňského července též není možné prodávat je ve zdravotnických zařízeních, školách a automatech. Je to posun?

Státní zemědělská inspekce při nedávných kontrolách zjistila, že přes sedmdesát procent online prodejců nedodržuje povinnost kontrolovat občanské průkazy a věk kupujících. Od té chvíle už neslyším na slovo seberegulace. Téma je třeba posunout dál. Vím, že ať přijmeme jakoukoli legislativu, problém nevymizí. Přesto je pro mě stěžejní další návrh, který jsme s kolegy loni předložili. Zodpovědnost jím přesouváme na vládu, která – když se objeví nová nebezpečná látka – bude moci reagovat rychle.

Poslankyně Martina OchodnickáZdroj: Repro Facebook TOPAZ

Pokud bude návrh schválen, vedle současného seznamu zakázaných látek vznikne ještě jeden, kam budou postupně zapisovány psychoaktivní a psychomodulační látky, které se nemohou dostat do rukou dětem, ale dospělým ano. Seznam plánujete schválit prázdný, konkrétní látky tam budou na doporučení expertů postupně přidávány. Půjde to tedy bez zdržování?

Na Úřadu vlády funguje odbor, jehož pracovníci různé látky sledují, už když jsou v zahraničí. Vědí, že se pravděpodobně dostanou i k nám. Společně se Státním zdravotním ústavem, případně i Světovou zdravotnickou organizací a dalšími experty, by proto dokázali reagovat velmi rychle. Posuzovali by, zda danou látku zakázat, což je možné už dnes, nebo ji přidat na seznam regulovaných látek. Vláda pak vydá nařízení.

V čem je tedy výhoda nového návrhu?

Pokud návrh projde, odborníci posoudí míru rizika konkrétní látky. Nakolik ohrožuje zdraví a případně i životy. Tedy, zda má být nepřístupná všem, jako třeba pervitin, nebo zda se dospělí mohou sami rozhodnout, jestli ji chtějí, nebo nechtějí užívat (vláda nepřistoupila kupříkladu k zákazu kratomu, který by se podle některých odborníků mohl objevit právě na novém seznamu regulovaných látek – pozn. red.). Nový seznam bude takový mezistupeň. Kdybychom totiž úplně zakázali třeba nikotinové sáčky, které jsou běžně užívané v medicíně, lidé si k nim najdou cestu na černém trhu.

Naprostá prohibice zkrátka není řešení?

Podle mě ne. Je to ale samozřejmě o politické debatě a nastavení každého z nás. Důležité je zdůraznit, že doporučení se může v čase měnit. Novou látku totiž vždy zkoumají všechny země i WHO. Během roku se tak může prokázat, že je třeba zakázat ji, a vláda tak bez časové prodlevy učiní.

Zdroj: Kopecká Jana

Zmíněný návrh novely zákona o návykových látkách je ve sněmovně, kde občas zaznívají dlouhé projevy k jiným normám, přičemž některé naopak leží ladem. Plánujete dohodu s opozicí, že byste návrh projednali přednostně?

Jsme za prvním čtením. Od začátku jednáme i s opozičním hnutím ANO, což je důležité. U nikotinových sáčků to bylo také tak a pomohlo to k rychlejšímu prosazení. Nyní vedeme debatu o některých bodech návrhu. Jsem přesvědčena, že se na jeho předřazení dohodneme. I s ohledem na to, co se nyní děje.

Plánujete předložit i návrh týkající se energetických nápojů. Ty se dostaly do víru dění, když děti hojně kupovaly Prime s vysoký obsahem kofeinu. V čem bude předloha spočívat?

Chceme regulovat věk, od kdy se lze k takovým nápojům dostat. Řešíme, jestli to má být 15, nebo 18 let. Pokud by k věkové regulaci došlo, ve školách, kde je už zakázán prodej energetických nápojů, by mohli zakázat i konzumaci těch přinesených. Souvisí s tím i další věci, kde ale stačí vyhláška nebo nařízení vlády. Třeba omezení reklamy u youtuberů či influencerů. Návrh v minulém volebním období prosazoval Bohuslav Svoboda z ODS, nyní na něm pracujeme s kolegou Josefem Flekem z hnutí STAN. Jsem ráda, že jsme v tom zajedno napříč sněmovnou, včetně SPD a hnutí ANO.