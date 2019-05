Od Pinkasů na Hrad aneb Pivní chrám. Zlatému moku neodolal Masaryk ani Werich

Začněme scénou jako vystřiženou z nějaké bláznivé komedie. Ve sklepení u pípy stojí výčepní, který točí pivo do deseti buclatých sklenic. Slavné plzeňské hladinky. Sotvaže jsou sklenice plné, do každé ruky jich sevře pět a vybíhá po schodech – nejprve do přízemí a pak dál – až do prvního patra. Vyhýbá se hostům, mistrovsky balancuje, aby nazmar nepřišla ani kapka… Do slavného pražského hostince U Pinkasů se podíval i měsíčník Gurmet.

Autor: Redakce Gurmet