Uchazeči o maturitní obory mohli poprvé podávat přihlášky elektronicky. Celkem se na ně přihlásilo přes 150 tisíc žáků a naprostá většina z nich tak učinila právě digitálně. V rozhovoru pro Deník to uvedl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Ministr školství Mikuláš Bek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Horká fáze ovšem nastane až 15. května, kdy se děti a jejich rodiče dozvědí, jak byla uspokojena jejich poptávka na základě výsledků u přijímaček a zvolených priorit. Nebudou někteří zklamáni, že se dostali až na třetí školu v pořadí?

„Dělal jsem si analýzu vývoje poptávky v jednotlivých regionech a typech škol. Obrovský převis poptávky je u víceletých gymnázií. Do jisté míry je to správné, neboť jde o důsledek dlouholeté politiky českého státu, který vnímá tento typ středoškolského vzdělání jako striktně výběrový. Tam se možná nevyhneme debatě, zda bychom v některých lokalitách neměli posílit třeba šestiletá gymnázia. U čtyřletých gymnázií je situace mnohem příznivější, neboť ve většině krajů je nabídka a poptávka srovnaná,“ konstatoval šéf resortu.

V rozhovoru se také věnuje revizi učiva a odpovídá na kritiku některých komentátorů, že v dějepise se například místo převratných událostí 20. století prý budou učit dějiny boje za rovnoprávnost žen a práva LGBTQ komunity. „Myslím si, že škola nemá být místem, kde se dávají návody na praktické politické rozhodování, děti se tam mají učit rozumět problémům, rozlišovat fakta od lží a omylů. A obsah vzdělávání musíme zasadit do kontextu. A z dnešního hlediska je při zkoumání historie nepochybně relevantní i otázka vývoje pojetí rovnosti mužů a žen,“ zmínil Bek.

„Je legitimní, aby se děti dověděly, že existovaly společnosti, a dodnes na světě ještě jsou, kde byla žena vnímána odlišně a její hodnota se jako u zboží vyjadřovala ve velbloudech. A jsou jiné, které prosadily rovné pojetí, že žena je stejným člověkem jako muž. To obsahuje v odborné rovině slovo gender, které má objektivní platnost i ve vědě, jde o pojímání role muže a ženy ve společnosti. Neznamená to, že ve školách budou žáci dostávat návod, jak se stát rozhořčenými feministkami nebo naopak konzervativními bílými muži, kteří se budou cítit ohroženi ve svém náhledu na svět,“ vysvětlil ministr.

V interview se zabývá i platy ve školství. Ty učitelské by se podle jeho vyjádření příští rok už měly přiblížit kýženým 130 procentům průměrné mzdy ve státě. A jak to bude u nepedagogů, například kuchařek a školníků? Najde se ještě letos dodatečných 800 milionů, což požadují odbory?

„Tři čtvrtiny škol mají letos více peněz než loni. A pokud mají méně peněz, je to důsledek menšího počtu žáků. Krajské úřady mají v rezervě dostatečné prostředky na to, aby v případě, že by celkový rozpočet neumožňoval zajistit potřeby školy, dostaly dodatečné peníze. A uvidíme, jak dopadne diskuse o tom, zda přece jenom nepedagogická činnost nepůjde z hlediska financování celá nebo aspoň z části za zřizovateli,“ sdělil Mikuláš Bek.

A kdy se sníží počet odkladů školní docházky, kterých je v Česku v porovnání s ostatními zeměmi nejvíc? Přijmou učitelé nové pojetí výuky s důrazem na kompetence a čtenářskou gramotnost? Dočtete se v rozhovoru s Mikulášem Bekem v pátečním Deníku.