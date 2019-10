"Česká republika s okamžitou platností pozastavuje vývozní licence na vojenský materiál do Turecka," uvedl Hamáček.

Podle něj to, co se děje na severu Sýrie, je nepřijatelné a následovat by měla silná, jednotná a účinná reakce EU. Ministři zahraničí unijních zemí se dnes zavázali k tomu, že členské státy budou omezení vývozu zbraní do Turecka v reakci na jeho vojenskou operaci v Sýrii koordinovat.

Vývoz vojenského materiálu stoupl

Vývoz vojenského materiálu z Česka do Turecka stoupl loni na 5,4 milionu eur (139,4 milionu korun), meziroční růst byl dvojnásobný. Vyplývá to z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu pro civilní použití v ČR, kterou každoročně zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Země Evropské unie by se dnes měly shodnout na zastavení vývozu zbraní do Turecka, a to kvůli jeho vojenským operacím v Sýrii. Uvedl to finský ministr zahraničí Pekka Haavisto, jehož země Radě EU nyní předsedá.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) dnes uvedl, že státy EU by měly omezení vývozu zbraní do Turecka koordinovat. Vládě navrhne, aby se ke zbrojnímu embargu připojila i ČR, dodal.

Export vojenského materiálu z Česka do Turecka v posledních letech roste. Ještě v roce 2011 byl 95.000 eur (2,5 milionu korun), největšího objemu dosáhl v roce 2015, kdy činil 6,2 milionu eur (160 milionů korun). Do země se podle zprávy z ČR kromě zbraní s ráží menší než 20 milimetrů vyváží střelivo, pozemní vozidla a jejich součásti nebo letecká technika.

Turecko zahájilo intervenci na severovýchodě Sýrie minulou středu, za což jej unijní lídři odsoudili. Německo a Francie zastavily vývoz zbraní do Turecka a Paříž chce na čtvrtečním summitu EU navrhnout společné sankce. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit syrskou oblast u tureckých hranic od teroristů a prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že bude-li EU situaci popisovat jako invazi, může Turecko otevřít dveře uprchlíkům a nechat je odejít do Evropy.

Zpráva MPO uvádí, že na konci loňského roku bylo v Česku 280 držitelů povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem. Vývoz vojenského materiálu z Česka loni směřoval do 103 zemí. Celkový export zbraní a vojenského materiálu loni klesl na 14 miliard korun, což je o 1,1 miliardy korun méně než v roce 2017, vyplývá dále z dokumentu.

Podle tabulky, kterou zpráva obsahuje, byl v roce 2018 vojenský materiál v největší hodnotě vyvezen z Česka do USA (65 milionů eur, tj. 1,68 miliardy Kč), Vietnamu (40,3 milionu eur, tj. 1,04 miliardy Kč) a na Slovensko (33,5 milionu eur, tj. 864,6 milionu Kč) . Z evropských států, které nejsou členy EU, se ho více než do Turecka vyvezlo loni z ČR na Ukrajinu (17,2 milionu eur, tj. 444 milionů Kč) a do Švýcarska (6,3 milionu eur, tj. 162,8 milionu Kč).