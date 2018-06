Hamáček chce vědět jména ministrů za ANO. Štěch radí odstoupit od dohody

Předseda ČSSD Jan Hamáček bude chtít na schůzce s premiérem Andrejem Babišem slyšet jména ministrů, které ANO nominuje do společné vlády. Dnes to řekl novinářům. Připomněl také, že Babiš předem věděl o tom, že sociální demokraté chtějí vyslat do kabinetu jako ministra zahraničí europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Vyzval proto k dodržování dohod.

Babiš se k nominaci Pocheho vyjádřil kriticky krátce po vyhlášení výsledků referenda, v němž členové ČSSD schválili vytvoření menšinové vlády s ANO s podporou KSČM.

"Očekávám, že se dozvím od pana premiéra, kdo jsou kandidáti za hnutí ANO, tak abychom měli kompletní obrázek vládního týmu. V této fázi jsme se dostali do pozice, kdy jednotliví kandidáti budou hovořit s prezidentem republiky (Milošem Zemanem), takže vlastně do té doby, než ty schůzky proběhnou, se asi nějaké zásadní posuny očekávat nedají," řekl Hamáček k plánované schůzce s Babišem.

S předsedou KSČM Vojtěchem Filipem Hamáček zatím schůzku naplánovanou nemá. Filip o víkendu prohlásil, že pokud bude Poche ministrem zahraničí, KSČM by nemohla podpořit menšinovou vládu ANO a ČSSD.

Hamáček dnes kritizoval, že se Babiš po skončení referenda vyjádřil k Pochemu odmítavě. "Sociální demokracie udělala všechno to, co se od ní očekávalo, a udělala to transparentně. My jsme zveřejnili kandidáty na ministry, proběhlo referendum, naši členové věděli, kdo jsou naši kandidáti, věděl to i pan premiér. Teď je spíš na těch ostatních, aby dodržovali dohody," řekl.

Pocheho kritizoval i Zeman, ministrem ho jmenovat nechce. Hamáček ale spor považuje za nedorozumění a očekává, že si prezident s europoslancem záležitost vyříkají na společné schůzce. "Myslím si, že ty otazníky či rozpaky by se daly rozptýlit, a opravdu si nemyslím, že zásadním problémem té budoucí vlády je Miroslav Poche, který napsal někdy nějaký článek," řekl Hamáček.

Zeman jako jednu ze svých výhrad vůči Pochemu uvedl, že europoslanec v roce 2015 napsal článek, který je podle prezidenta vstřícný k migrantům a ke kvótám na jejich přerozdělování.

Štěch je pro odstoupení od dohody ČSSD s ANO

Pokud se dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, mělo by se od ní odstoupit. Novinářům to dnes řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v reakci na odmítavý postoj premiéra k nominaci europoslance Pocheho. Babišův přístup kritizují i další představitelé sociální demokracie, která se v referendu vyslovila pro vstup do menšinové vlády s ANO, kterou by ve Sněmovně měla podporovat KSČM.

Babiš se podle Štěcha chová nevyzpytatelně, myslí jen na své zájmy a neuznává partnerství. "Situace je velmi špatná, nesvědčí to o tom, že má Andrej Babiš schopnost dlouhodobě sebevědomě vést naši zemi a je to jenom předzvěst dalších problémů, které přijdou," řekl předseda Senátu. "Pokud se ta dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, tak by se od ní mělo ustoupit. To je začátek, bude ještě hůř," uvedl.

"Pokud má takto fungovat spolupráce, nemusí žádná vláda vzniknout," sdělil ČTK bývalý ministr zahraničí a někdejší místopředseda strany Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Podle senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) se potvrzuje, co říkali odpůrci koalice s ANO. "Babiš je nevěrohodný a žádné dohody nectí," napsal ČTK. Za jediné rozumné řešení pro ČSSD označil odstoupení od koalice sociálních demokratů s ANO.

Šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, který stejně jako ostatní senátoři sociální demokracie vystupoval proti vládě s ANO za podpory KSČM, kritizoval především skutečnost, že stažení nominace Pocheho požadují i komunisté. "Je ještě brzy říkat: My jsme to říkali. Myslím, že ani nejde o pana Pocheho, ale komunistům bude v budoucnu dobrá každá záminka," napsal ČTK.

Dienstbier se však staví kriticky i ke stranické nominaci na ministra zahraničí. "Poche nikdy neměl být navržen, neb jde o osobu bez morálních zásad patřící k pražským korupčním strukturám. Nesmyslně je Zemanem, Babišem a komunisty odmítán pro svůj humanistický postoj k uprchlíkům," uvedl.

"Já jsem pana Pocheho nijak nenavrhoval ani nepodporoval, ale sociální demokracie se tak rozhodla a já to respektuji," řekl Štěch k nominaci na ministra zahraničí. Pokud by se vláda měla sestavovat podle přání prezidenta, nebude to podle něj vláda s účastí ČSSD, ale s účastí Hradu. "Tak ať takovou vládu si udělají. Vím, že jejich favority je SPD, komunisti. Já si myslím, že by to bylo naprosto jasné sdělení veřejnosti, bylo by to naprosto transparentní. A potom bude záležet na veřejnosti, jak se k tomu bude v budoucnu stavět," uvedl.

Podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky se v referendu nehlasovalo o konkrétních kandidátech na ministry. Přesto by ale podle něj mělo vedení strany na nominaci Pocheho trvat. "Předseda (Jan Hamáček) nemá jinou možnost než navrhnout a navrhovat Pocheho, protože předsednictvo schválilo všechny nominanty. Z tohoto pohledu by si měl trvat na svém," řekl ČTK. Vadí mu také, že kandidáty ba ministry za ČSSD by měla "kádrovat" KSČM.

Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola se nechtěl k záležitosti blíže vyjadřovat. Chce počkat na výsledek schůzky Pocheho s prezidentem Milošem Zemanem, který jeho nominaci odmítá.