Hamáček: ČSSD bojuje za zájmy pracujících 140 let

Pražští sociální demokraté dnes na Střeleckém ostrově uspořádali pro své příznivce a další návštěvníky prvomájový program. U piva a klobásy si lidé mohli poslechnout hudební interprety a slova zástupců vedení pražské i celorepublikové ČSSD. Pro děti připravila olympiádu a skákací hrad. Akce se zúčastnil i předseda strany Jan Hamáček, který uvedl, že sociální demokracie ČSSD za práva pracujících bojuje 140 let.

Hamáček připomněl, že ČSSD letos slaví 140 let své existence a také 128 let od vůbec první oslavy prvního máje na Střeleckém ostrově, kdy se lidé sešli na podporu zavedení osmihodinové pracovní doby. "Od té doby se samozřejmě podařilo spoustu věcí dokázat, sociální demokracie společně s odbory a dalšími spolky prosadila to, čemu dnes říkáme sociální stát," uvedl.

I když se třeba osmihodinová pracovní doba a podobné věci mohou dnes zdát samozřejmé, je podle Hamáčka nutné v sociálnědemokratické politice pokračovat. Po krátkém proslovu předseda přítomným ženám rozdával oranžové růže.

V podobném duchu jako Hamáček mluvil i šéf pražské ČSSD Petr Pavlík. "Pro někoho je to svátek lásky, pro někoho je to svátek jara, pro nás sociální demokraty je to především svátek práce," uvedl k prvnímu máji. Připomněl, že sociální demokracie už 140 let bojuje za práva zaměstnanců, což je stále aktuální téma. "Naše práce nekončí, protože nekončí ekonomika a vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů," zdůraznil. Poslední volební neúspěch je podle něj minulostí a je třeba se dívat do budoucna. ČSSD v posledních volbách do Sněmovny získala jen kolem sedmi procent hlasů.

Kromě piva, limonády či uzenin za lidové ceny si návštěvníci akce mohli zakoupit i trdelník nebo farmářské výrobky. Na pódiu se postupně střídal zpěvák Jiří Helekal, kapela Botox a od 18:00 je očekáván Václav Neckář a jeho kapela Bacily. Mezi návštěvníky i na pódiu byly mnohé známé stranické tváře, například poslanec a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, pražští radní Irena Ropková a Daniel Hodek nebo bývalý poslanec František Adámek.