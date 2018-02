Hamáček: ČSSD na sjezdu rozhodne, zda bude vyjednávat o vládě

Mimořádný sjezd ČSSD 18. února by měl rozhodnout o tom, jestli strana bude vyjednávat s hnutím ANO o nové vládě. Rozhodnout by mohl také o tom, že sociální demokraté půjdou do opozice. V dnešních Otázkách Václava Moravce to uvedl místopředseda strany Jan Hamáček, který bude za dva týdny kandidovat na funkci stranického předsedy.

Předpokládá, že sjezd strany v Hradci Králové 18. února neskončí. Míní, že bude přerušen a později budou dovoleni zbývající členové vedení, případně se bude řešit posun v povolebních vyjednáváních. Hamáček předpokládá, že by se delegáti sjezdu měli vyjádřit, zda vůbec má ČSSD vyjednávat o nové vládě s hnutím ANO. Obě strany v minulých týdnech jednání začaly, ke konci ledna však byly schůzky přerušeny. ČTĚTE TAKÉ: Výrok o předčasných volbách? Babiš chce zatlačit strany do kouta, míní Pospíšil "Musíme si vyjasnit, jestli do těch jednání půjdeme," řekl Hamáček. Dodal, že názory uvnitř strany nejsou jednotné, a tak očekává na toto téma velmi detailní debatu. Nové vedení si bude ČSSD vybírat po volebním debaklu ve sněmovních volbách loni na podzim. Do té doby nejsilnější sněmovní strana v nich získala pouze 15 poslanců. Již předtím v polovině června opustil funkci předsedy kvůli špatným preferencím ČSSD Bohuslav Sobotka. Na pozici předsedy strany hodlá kandidovat sedm lidí. Mezi nejznámější uchazeče kromě Hamáčka patří nynější úřadující předseda strany Milan Chovanec a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. ČTĚTE TAKÉ: Babiš poprvé připustil předčasné volby. Možná to bude jediné řešení, řekl Hamáček by si přál, aby byl v první den sjezdu zvolen předseda a alespoň několik místopředsedů, kteří by v případě souhlasu delegátů vytvořili vyjednávací tým o nové vládě. "Můžeme vést nějaké sondážní rozhovory a velmi rychle se ukáže, jestli jsme spolu schopní mluvit," podotkl Hamáček. Sjezd by podle něj mohl pokračovat za dva nebo tři týdny, kdy by se dovolila zbývající část vedení a zároveň by se řešil pokrok ve vyjednáváních. "Stojím o to, aby členové měli co nejsilnější slovo v takových rozhodnutích," dodal Hamáček. Míní také, že ze strany sociální demokracie určitě nebudou vyjednávání o vládě hotová do konce února. Za realističtější termín považuje spíše konec března. ČTĚTE TAKÉ: Milan Chovanec: Nechci se ve vládě třást, kdy to Andrej Babiš vypne

Autor: ČTK