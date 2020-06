Vláda letos původně navrhovala deficit 40 miliard korun, kvůli dopadům koronavirové krize ho postupně zvýšila na nyní platných 300 miliard. O dalším zvýšení deficitu na 500 miliard chce menšinový kabinet ANO a ČSSD jednat ve Sněmovně v úterý. Podporu zatím vyjednanou nemá. Spoléhá především na komunisty, kteří o svém postoji dnes nadále jednají.

O postoji ČSSD k rozpočtu dnes proto jednalo i vedení sociální demokracie. Hamáček ČTK po jednání předsednictva sdělil, že "ČSSD ve Sněmovně podpoří vládní návrh změny zákona o státním rozpočtu".

České televizi šéf sociálních demokratů a místopředseda vlády Hamáček řekl, že koronavirová krize neumožňuje jiné řešení než deficit navýšit.

"Věřím, že zvítězí zdravý rozum, ukazuje se, že koronakrize se hodně podepíše na české ekonomice a obecně fungování státu a ten deficit, který byl odsouhlasen, už prostě nestačí," řekl Hamáček ČT.

Jiná cesta není

Pokud by podle něj nebylo schváleno navýšení na 500 miliard, muselo by být zastaveno vyplácení řady vládních programů. "Ta snaha se z té krize co nejrychleji dostat by dostala vážnou ránu," dodal. Hamáček věří, že návrh ve Sněmovně uspěje. "Protože upřímně řečeno, jiná cesta není," poznamenal.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka ČT řekl, že na předsednictvu strany se vedla debata o tom, jakým způsobem by měl být deficit čerpán. Některé připomínky měli například sociálnědemokratičtí hejtmani. "Bavili jsme se o tom, že schodek je pro nás únosný a podle mě dokonce nutný. Ale budeme chtít vidět každou korunu, že je na podporu české ekonomiky," poznamenal.

V pondělí bude podle něj ještě Hamáček mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o navržené rozpočtové rezervě ve výši asi 36 miliard korun. Onderka poznamenal, že ministři za ČSSD mají požadavky v řádu stamilionů korun na oblasti investic ministerstva vnitra, na živé umění ministerstva kultury nebo na vyrovnání výkyvů kurzů koruny pro ministerstvo zahraničí.