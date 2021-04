Hamáček novinářům řekl, že bývalý první místopředseda ČSSD Hašek se nevrací do volených funkcí a podstoupí bezpečnostní prověrku. "Bude se věnovat odborné práci, nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách," řekl. Hašek podle něj v minulosti udělal některé politické chyby, což považuje za uzavřenou kapitolu. "Za chyby se omluvil, odešel z vrcholné politiky, já jeho práci v resortu budu řešit jen z pohledu současnosti," zdůraznil Hamáček.

Bývalý jihomoravský hejtman Hašek byl účastníkem tzv. lánské schůzky, na které po volbách do Sněmovny v roce 2013 několik vysoce postavených členů ČSSD jednalo s prezidentem Milošem Zemanem o sesazení Bohuslava Sobotky (ČSSD) z pozice lídra strany a týmu vyjednavačů o vládě. Hamáček řekl, že některé věci chce považovat za uzavřené. "Já Michala Haška znám velmi dlouho. Kdybych mu nevěřil, tak z něj nikdy neudělám svého poradce," řekl.

Hamáček dodal, že chybu může udělat každý. "Kdo ji udělá, přizná ji, omluví se a ještě za to zaplatí, tak nevidím důvod, proč by s tím cejchem měl žít do konce života. Michal Hašek se k tomu postavil čelem, ta doba byla tehdy složitá. Zakopnout může každý, ale myslím, že je lidské dát tomu člověku možnost znova vstát a je nelidské po něm kopat," uvedl.

Dočasná mise

Funkci náměstka chápe Hašek jako dočasnou "misi". "Přerušuji k dnešku působení v advokacii. Jakmile misi na ministerstvu skončím, hodlám se do advokacie vrátit," řekl. Neplánuje kandidovat do žádné volené funkce. "Bude mi ctí pomoci ve vysoké úřednické funkci, aby se zvládl konec volebního období a přechod do normálnějšího stavu po covidu," doplnil. Za úkol má mimo jiné přípravu analýzy, jak fungovalo krizové řízení v době pandemie. Výsledkem by mohly být úpravy krizových předpisů.

Hašek by měl v resortu pomoci hlavně s návratem do normálu po covidu-19, řekl Hamáček. "Já chci vedle sebe člověka, který zvládne komunikaci a koordinaci mezi státem, kraji, městy a obcemi," řekl Hamáček. Ocenil Haškovy dlouholeté zkušenosti z vedení Asociace krajů a parlamentní práce. Z hlediska odborného podle něj nemohou být o Haškovi pochybnosti.

„Jako náměstek člena vlády mám na starost především komunikaci s územními samosprávami o přechodu země, krajů i obcí do normálního stavu po kovidové pandemii. Totéž se týká i přechodu profesionálních složek Integrovaného záchranného systému k běžnému fungování,“ napsal Deníku v SMS zprávě Hašek.

Legislativní sekci vedl Vokáč po odchodu Mlsny a uspěl ve výběrovém řízení. "Agendu velmi dobře zná, na vedoucích pozicích ve státní správě působí více než deset let," vyzdvihl Hamáček. Vokáč považuje za nejbližší prioritu přípravu letošních voleb do Sněmovny, dalším klíčovým úkolem bude podle něj elektronizace veřejné správy.