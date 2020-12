"Zatím nemáme shodu ve vládní koalici, takže ji budeme trpělivě hledat," uvedl Hamáček. Podle něj se to týká kurzarbeitu i přídavků.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda plánovala opatření původně od listopadu, nedokázala se na něm ale shodnout. Termín zavedení odsunula na leden a do konce roku prodloužila program Antivirus. Výsledný vládní model kritizovali zaměstnavatelé, odbory i někteří ekonomové, poslanci k němu navrhli desítky změn. Ministerstvo práce teď připravilo ucelený návrh. Podle Hamáčka je schopen předložený zákon upravit tak, aby fungoval.

Podle vládní novely by kurzarbeit zaváděla vláda. Mohla by ho využít po přírodní pohromě, kybernetickém útoku, při epidemii či jiné mimořádné situaci a v případě závažného ohrožení ekonomiky. Podle uceleného návrhu z dílny ministerstva práce by kabinet stanovil také to, odkdy, jak dlouho a s jakým výpadkem pracovní doby týdně mohou firmy kurzarbeit mít. Pracovník by mohl zůstat doma den až čtyři dny v týdnu, mohl by v tu dobu chodit do kurzu od úřadu práce. Stát by mu platil 70 procent čistého výdělku do 1,5násobku průměrné celostátní mzdy, a to až půl roku. Doba by se dala protáhnout nejvýš na rok.

Úbytek práce by se posuzoval za celou firmu, ne za jednotlivce. Zdravotní i sociální pojištění by se doplácelo z celého výdělku, tedy i z částky od státu. Firmy, které by chtěly příspěvky získat, by nesměly rok po skončení podpory vyplácet dividendy.

Středula: Shoda je 90 procent

Sněmovna zatím stihla první ze tří kol projednávání. Podnikatelé a odboráři vyzvali zákonodárce, aby normu urychleně schválili. Podle odborového předáka Josefa Středuly je na kurzarbeitu v dolní komoře "shoda 90 procent".

Koalice se sice dohodla na navýšení přídavků na děti o 26 procent, ale už ne na tom, kolik rodin by mělo dávku pobírat. Nyní jsou to domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Přídavek tak má asi 240 tisíc dětí, ročně to stojí 2,3 miliardy korun. Ministerstvo financí chce příjmovou hranici zachovat. Ministerstvo práce ji navrhuje zvednout na trojnásobek životního minima. Na dávku by tak dosáhlo o 100 tisíc dětí víc, potřeba by bylo 1,7 miliardy ročně navíc. Ministerstvo práce původně navrhovalo ještě dvě varianty, a to posun příjmu na 3,4 či 3,6násobek minima. Stálo by to ročně až o 4,9 miliardy víc. Od plánu resort ustoupil, prosazuje nejlevnější variantu.