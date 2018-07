Hamáček: Nelegální migrace přes Česko do Německa klesá

Česká, saská a bavorská policie se shodly na tom, že nelegální migrace klesá, od letošního března zjišťuje policie jen jednotlivce, kteří míří přes Česko do Německa. V SMS zprávě to napsal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Reagoval tak na tvrzení bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna, který v nedělníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) prohlásil, že z Česka přichází do Bavorska stále víc nelegálních migrantů. Herrmann také uvedl, že tyto migranty chce zastavit.

"Policie ČR zaznamenala na začátku roku 2018 nárůst případů převaděčství, kdy organizované skupiny z Rumunska převážely v úkrytech automobilů migranty. Výměnou informací a operativní spoluprací s kolegy z Německa se podařilo tyto převaděče zadržet. Od března 2018 jsou na území ČR zjišťováni jednotlivci, kteří přes naše území tranzituji do Německa," napsal Hamáček. Podle společného vyhodnocení česko-německé a česko-saské policejní spolupráce je situace na hranici klidná, uvedl Hamáček, který je současně dočasně pověřen vedením ministerstva zahraničí. Připomněl také, že když minulý týden šéf cizinecké policie Milan Majer podepsal s řediteli spolkové policie v Sasku a v Bavorsku dohody o pohraniční spolupráci, bylo v nich konstatováno, že trend nelegální migrace klesá a že spolupráce policistů je nadstandardní. ČTĚTE TAKÉ: Přes Česko k nám chodí stále víc migrantů. Zastavíme to, řekl bavorský ministr "Zaznamenali jsme nárůst ilegální migrace přes Českou republiku," řekl ve FAS Herrmann. Děje se tak podle něj přesto, že se spolupráce s českou policií v posledních deseti letech zlepšila. O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v dnešním rozhovoru v německém listu Welt am Sonntag i ředitel unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou. Většina z nich se ale dostane do Německa ze Slovinska přes Rakousko. ČTĚTE TAKÉ: Migranti našli novou trasu. Přes Španělsko v červnu přešlo šest tisíc lidí

Autor: ČTK